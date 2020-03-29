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Коронавирус

Путин утвердил экстренные меры по борьбе с коронавирусом в России

Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу ситуации с коронавирусом в России. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
По итогам обращения президента России Владимира Путина к нации был принят комплекс мер, направленных на борьбу с коронавирусом и поддержку общества в изменившихся условиях. Российский лидер утвердил перечень необходимых шагов.

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Коронавирус в России показал необходимость целого ряда изменений, о которых в своем обращении к гражданам рассказал Владимир Путин. Они касаются самых разных сфер жизни.

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В первую очередь, на фоне распространения эпидемии коронавируса в России обострилась необходимость принятия эффективных мер социальной поддержки. Так, с 1 июня правительство и регионы должны будут произвести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. А с 1 апреля семьям с ребенком до трех лет, которые имею право на получение материнского капитала, начнут выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей.

Кроме того, кабинету министров поручено увеличить пособие по безработице до величины минимального размера оплаты труда. Сделать это необходимо до 31 декабря.

Коронавирус в России серьезно ударил по малому и среднему бизнесу. Позаботился Владимир Путин и о поддержке таких предпринимателей. До 30 марта президент обязал обеспечить пострадавшим от эпидемии компаниям отсрочку налоговых платежей на полгода. Кроме того, до 15% будут снижены страховые взносы с превышающих МРОТ зарплат.

Правительство должно будет подготовить законопроект, согласно которому физические лица и индивидуальные предприниматели получат право на кредитные каникулы в том случае, если их доходы упали на 30%. А до 20 апреля должен быть принят закон, по которому пострадавшие от коронавируса в России предприниматели смогут уйти на полугодовые кредитные каникулы или же получить перенос графика платежей на тот срок, который укажут в заявлении сами.

Также Владимир Путин утвердил поручение, по которому Министерство труда России совместно с Пенсионным фондом должно обеспечить все выплаты, положенные ветеранам и труженикам тыла, передает РИА Новости. Причем сделать это они должны будут уже в апреле.

Кроме того, до 20 апреля должна быть утверждена нормативная база, по которой на проценты по вкладам свыше одного миллиона рублей будет установлена ставка НДФЛ в 13%. КАк уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, счета суммироваться не будут.

На фоне ситуации с коронавирусом в России Владимир Путин поручил правительству разобраться с утечкой денег из страны через офшоры. До 25 декабря кабмин должен будет определить перечень офшорных юрисдикций. Для них будет предусмотрен налог в 15% на выводимые из России дивиденды и проценты от активов.

Госдума и правительство, в свою очередь, получили рекомендацию до 17 апреля сделать процедуру оформления банкротства граждан быстрее и проще. На фоне экономических проблем, которые несет за собой ситуация с коронавируом в России, эта мера может оказаться полезной для многих.

Автор: 29 марта 2020, 13:52
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Коронавирус в России: толпы в магазинах и тотальный карантин

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