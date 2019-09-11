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Культура

Год Нисанов и Зарах Илиев открывают первый в мире музей горских евреев в Красной слободе

Год Нисанов и Зарах Илиев строят музей горских евреев в Красной Слободе. Фото: Пресс-служба
Благодаря финансированию Года Нисанова и Зараха Илиева в поселке Красная Слобода в Азербайджане в скором времени появится первый в мире музей истории и культуры горских евреев.
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Культура мира – это прекрасная мозаика, в рисунке которой важен каждый фрагмент. Это особенно нужно понимать сегодня, когда многое безвозвратно уходит в прошлое. И лишь истинные ценители культуры стремятся сохранить мудрость веков, восстанавливая историческую память. Беспрецедентное событие в этом смысле происходит сейчас в Азербайджане, где в поселении Красная Слобода Губинского района готовится к открытию первый в мире музей горских евреев при поддержке известных предпринимателей, владельцев группы компаний "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева

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Святое место

Поселение в Губинском районе, где откроется музей, само по себе место уникальное, и уже много лет притягивает туристов со всего мира. Негласно люди именуют его Иерусалимом Кавказа, и это не случайно. Вот только несколько фактов, объясняющих почему. Во-первых, евреи на этой территории жили, кажется, всегда – по крайней мере, исторические источники называют дату VII век до н. э., а люди в этой местности до сих пор говорят на древнейшем языке джуури.

Во-вторых, до 1926 года Красная слобода называлась Еврейской слободой, а до распада СССР количество живущих здесь горских евреев достигало 15 тысяч человек, что делает эту общину одной из самых больших в Азербайджане. Ну а в-третьих, самое удивительное – в этих местах евреев не коснулись ни антисемитизм, ни погромы, ни гонения. Именно поэтому эта маленькая обетованная земля постоянно притягивает к себе туристов. Даже странно, что в месте с такой историей до сих пор не было музея.

Исправить эту ошибку в 2017 году решили два мецената Год Нисанов и Зарах Илиев – известные в России и за рубежом предприниматели, владельцы таких знаковых столичных объектов, как Radisson Collection Hotel Moscow, ТЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити" и крупнейший в Европе фудмолл "Депо". Причем бизнесмены не только выступили инициаторами создания музея, но и обеспечили финансовую поддержку проекту. И, кстати, в этом щедром жесте отразилась как любовь к мировой культуре и желание сохранить историю и ее ценности, так и сокровенное – оба мецената являются уроженцами этих мест.

Всем миром, всем народом

Архитектурную основу Красной слободы составляют синагоги. В прошлые времена их было 13, теперь же сохранилось 7. В одной из них – Кархогской, восстановив ее по первоначальному проекту, и было решено создать музей. Работы над строительством и оформлением его сейчас практически завершены, началась подготовка сотрудников к открытию музея.

В том, кстати, что он будет грандиозным, сомневаться не приходится. Оформлением и наполнением экспозиций занимается Благотворительный фонд СТМЭГИ – крупнейшая в мире организация, объединяющая горских евреев. В пятиметровой постройке с ажурными арочными окнами, оригинальными куполами и дополнительными ярусами расположатся библиотека, хранилище и конференц-зал.

Однако главным объектом притяжения, конечно же, станут экспонаты, которые были собраны по всем регионам Кавказа, что называется, всем миром. Узнав о том, что Нисанов и Илиев в Красной Слободе создают музей, люди принесли в него одежду, украшения, ритуальные и религиозные атрибуты, рукописи, словари, старинные книги на исчезающем языке джуури и множество других вещей и предметов, которые расскажут об истории горских евреев.

И эти экспонаты обязательно удивят, ведь каждый из них бережно хранился веками в местных домах и семьях, имеет свою историю. А все люди местной общины много веков живут как одна большая семья. Чего, например, стоит тот факт, что уроженцы Красной слободы, даже те, кто уехал из страны в 1990-е, обязательно съезжаются сюда на Хануку – чтобы зажечь первую свечу вместе со всеми прихожанами, а также в Тиша бе-Ав – один из самых важных дней в еврейской традиции, национальный день скорби и печали, напоминающий о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме. Обязательно на эти большие даты приезжают на Родину и Год Нисанов и Зарах Илиев, которых тут всегда ждут.

История "порезанной книги"

А еще среди экспонатов музея будут и совершенно уникальные. Такие, например, как молитвенное покрывало XIX века с красными кисточками на концах – талес, образ которого процитирован на флаге Израиля. Интересно, что талесы также использовались в брачных обрядах горских евреев.

Также посетители музея смогут увидеть легендарную "порезанную книгу" – экземпляр Торы, с которым связана история о спасении горских евреев. Согласно легенде, мусульманский военачальник хотел вонзить клинок в местного раввина, но удар приняла на себя Тора, которую тот держал в руках. Испугавшись божественного возмездия, мусульманин раскаялся и оставил евреев жить на их земле в неприкосновенности.

Точную копию прославленной книги в музее поместят для всеобщего обозрения, а вот на церемонии открытия, как обещают бизнесмены Нисанов и Илиев, будет непременно присутствовать оригинал. Сегодня ценнейшее издание хранится в одной из частных коллекций.

Еще все желающие смогут рассмотреть конные экипажи 19 века, ктубы – ритуальные брачные договоры, а также эскизы, демонстрирующие, как синагоги Азербайджана выглядели в прежние времена.

Взаимопонимание – главная ценность

Музей – не единственное, что привлечет внимание тех, кто побывает в Красной Слободе впервые. Гордостью поселения является восстановленная всем миром старинная главная шестикупольная синагога Шеш Гомбори, аналогичная той, что сегодня действует в Стамбуле и включенная в туристические справочники Азербайджана; местом постоянного паломничества – Губинский мемориальный комплекс геноцида, созданный в память о тысячах погибших во время геноцида весной 1918 года.

А еще тут есть Дом Счастья, религиозный "колледж" – ешива, центр изучения Торы и другие достопримечательности самого разного колорита, ведь в районе с населением в 171 тысячу человек сегодня в дружбе и братстве проживают представители более 20 национальностей.

Важно отметить, что в создании или восстановлении большинства из этих важных объектов принимали участие Год Нисанов и Зарах Илиев, которые постоянно так или иначе стараются помогать и родной земле, и землякам. И поддерживают они не только память о прошлом, но и настоящее, и будущее. Например, Нисанов восстановил и модернизировал Губинский консервзавод, которым руководил когда-то его отец, обеспечив работой сотни земляков. За меценатство и поддержку соотечественников в 2011 году президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил предпринимателя почетной наградой Азербайджана – медалью "Терегги". А в 2016 году – орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

И, пожалуй, вот это – ощущение заботы, мудрости, взаимной поддержки – еще одна уникальная ценность, ради которой стоит посетить Красную Слободу. Ведь любой, попавший на эту землю, обязательно проникается этим особенным чувством.

Совсем недавно, например, своими впечатлениями об этом месте поделился драматург Идо Нетаньяху, брат премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, совершивший поездку по Азербайджану. "Очень ценю внимание и заботливое отношение руководства Азербайджана к еврейской общине, что может быть образцом диалога и взаимопонимания в мире", – сказал он, одним из первых посетивший музей, который строят Год Нисанов и Зарах Илиев.

Автор: 11 сентября 2019, 19:22

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