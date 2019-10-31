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Общество

Благотворительный прием с участием Зараха Илиева и Года Нисанова в "Барвиха Лакшери Вилладж"

Год Нисанов и Зарах Илиев приняли участие в благотворительном вечере. Фото: Пресс-служба
Год Семенович Нисанов и Зарах Бинсионович Илиев приняли участие в благотворительном вечере в честь празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года.
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Этой осенью в концертном зале "Барвиха Лакшери Вилладж" прошел организованный Российским еврейским конгрессом благотворительный прием, приуроченный к празднованию Нового года по иудейскому календарю. Это мероприятие является одним из главных событий в жизни всех еврейских общин всего мира, в том числе и общины горских евреев, видными представителями которой являются владельцы столичной девелоперской группы компаний "Киевская площадь" Зарах Илиев и Год Нисанов. Последний стал первым из общины горских евреев, избранных вице-президентом Всемирного еврейского конгресса. 

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Яблоки в меду

Новый год по иудейскому календарю не имеет строгой даты. Традиционно он отмечается в первое новолуние месяца тишрей и приходится на первую половину осени. Впрочем, дата празднования Нового года для иудеев важна не так как внутреннее содержание этого события. На самом деле Рош а-Шана (именно так "Новый год" звучит на иврите) открывает собой целую череду знаменательных дней в иудейском календаре.

Собственно в Новый год принято посещать синагоги и собираться за большим праздничным столом в кругу родных и близких друзей. После Рош а-Шана иудею надлежит оглянуться назад, проанализировать все, что он сделал за минувший год и раскаяться в совершенных им ошибках, после чего наступает так называемый "Судный день".

Философским осмыслением уходящего года объясняется и традиция совершать добрые дела и поступки в предшествующие празднику дни и недели. Символом этого дня и одним из главных блюд на иудейском новогоднем столе является хлеб с медом или яблоки в меду, а самое приятное и ожидаемое пожелание, которое хотел бы получить в этот день любой иудей, звучит так: "Сладкого Нового года!"

Поэтому нет ничего удивительного в том, что концертный зал "Барвиха Лакшери Вилладж", в котором проходил организованный Российским еврейским конгрессом благотворительный прием, приуроченный к празднованию Нового года по иудейскому календарю, был украшен именно яблоками.

Мероприятие оказалось весьма и весьма представительным. Количество приглашенных превысило 500 человек, а среди гостей можно было увидеть российских и иностранных политиков, общественных деятелей, представителей крупного бизнеса, меценатов, религиозных деятелей.

За счет средств, собранных в рамках благотворительного приема, будут профинансированы образовательные программы Российского еврейского конгресса, программа помощи и поддержки детей из социально неблагополучных семей, а также мероприятия, направленные на профилактику антисемитизма.

Системный подход

Разумеется, благотворительная деятельность Зараха Илиева и Года Нисанова не ограничивается одним только приемом и осуществляется на

протяжении всего года. Так, стабильно входящие в первую сотню российского списка Forbes бизнесмены считают сохранение памятников истории и архитектуры Москвы одной из своих первоочередных задач.

Например, весной совладельцы ГК "Киевская площадь" открыли в российской столице новое гастрономическое пространство "Депо" – крупнейший фудмолл Старого Света. Но этот проект интересен не только и не столько своими размерами, а тем обстоятельством, что гастропространство возникло на территории старейшего в Москве трамвайного депо, большая часть зданий которого имела статус объектов культурного наследия столицы. Соответственно к вопросу переформатирования этого пространства нужно было подходить крайне бережно.

К работе над проектом были привлечены лучшие архитекторы и реставраторы столицы. Прежде чем приступить к работам был проведен большой объем архивных изысканий, благодаря которым удалось документально установить первоначальный исторический облик зданий и сооружений Миусского трамвайного депо. Что касается самих реставрационных работ, то они выполнялись с использованием аутентичных строительных материалов, для поиска которых были организованы специальные экспедиции.

Москвичи по достоинству оценили получившийся результат. Ежедневно "Депо" посещают десятки тысяч человек, а сохраненный и полностью отреставрированный архитектурный ансамбль трамвайного депо получил новое востребованное наполнение, позволившее ему стать ближе и интереснее для молодежи.

Аналогичным образом Зарах Илиев и Год Нисанов действовали и при проведении реставрации знаменитой гостиницы "Украина". В процессе работ были сохранены все ее стилистические и архитектурные особенности, кроме того, бизнесмены за свой счет отреставрировали уникальную коллекцию полотен, выполненных в стиле соцреализма, являвшихся визитной карточкой известной далеко за пределами СССР гостиницы.

Сейчас Нисанов и Илиев работают над еще одним сложным, но вместе с тем интересным проектом по строительству в шаговой доступности от московского Кремля новой гостиницы, изюминка которой заключается в том, что создают ее по образу и подобию классического доходного дома середины XIX века.

Верность традициям

Большое внимание Год Нисанов и Зарах Илиев придают сохранению культурного наследия и традиций горских евреев. Этой цели служат многочисленные образовательные и просветительские мероприятия, поддержку которым оказывают бизнесмены. Причем, как в России, так и за ее пределами – в поселке Красная Слобода (республика Азербайджан), который на сегодняшний день является крупнейшим местом компактного проживания горских евреев.

Совсем скоро в отреставрированном и переоборудованном здании местной синагоги откроется музей горских евреев, в формировании экспозиции которого приняла участие практически каждая семья Красной Слободы. В музее можно будет увидеть уникальные вещи и документы, рассказывающие о жизни народа, его истории и культуре. Особую гордость в этом смысле представляют книги, написанные на древнем языке горских евреев – джуури, в том числе знаменитая "порезанная книга".

Кроме того, Нисанов и Илиев профинансировали создание в Москве Общинного центра горских евреев. Благодаря этому диаспора, численность которой в столице составляет тысячи человек, будет чувствовать себя более

сплоченной и получит возможность собираться вместе по большим религиозным праздникам не только на своей исторической родине в Азербайджане (в поселке Красная Слобода), но и в российской столице.

Еще одним важным направлением гуманитарной деятельности Зарах Илиев и Год Нисанов считают приобщение подрастающего поколения к традициям и культуре предков. За эту деятельность бизнесмены были даже удостоены премии "Скрипач на крыше", а одним из своих главных достижений на этом поприще меценаты считают открытие в Москве школы "Хедер Менахем". По своей сути это очень хорошо оборудованная начальная школа, в которой дети помимо всего прочего имеют возможность изучать Тору и Талмуд, что крайне важно для традиционного иудейского образования.

По материалам KP.ru

31 октября 2019, 18:57

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