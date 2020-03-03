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Общество

"Похоронить страну": напавшего на Россию Чубайса поймали за руку

Анатолий Чубайс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анатолий Чубайс может похвастаться весьма неоднозначной репутацией среди политических деятелей, чья активность пришлась на 1990-е годы. И даже в таких условиях он не перестает высказывать свое мнение по самому широкому спектру вопросов.
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Имя шведской девочки Греты Тунберг, которая начала прогуливать школу по пятницам ради спасения мира, на какое-то время оказалось на первых полосах газет по всему миру. Ее эмоциональные выступления нашли живой отклик у многочисленных защитников окружающей среды.

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В России идеи школьницы, в одночасье ставшей мировой звездой, диктующей политикам свою волю, отнеслись настороженно. Люди опасаются, что требования, которые предъявляет Грета Тунберг, могут нанести удар по экономике страны и в конечном итоге сделать жизнь простых людей, и без того непростую, невыносимой.

Однако не таков оказался Анатолий Чубайс. Политик согласился с конспирологически настроенными россиянами в том, что за фигурой Греты Тунберг стоят некие кукловоды. Однако он уверен, сама школьница, ее напор и идеи – настоящие. Он предупредил, что те, кто не присоединится к ее идее, уцелеть в новом мире не сможет.

Заявление Анатолия Чубайса оценил экономист Евгений Сатановский. Позиция политика эксперта не удивила. "Чубайс же. Вся жизнь которого была и остается посвященной тому, чтобы похоронить страну, в которой он жил", – цитирует "Царьград" ученого.

По его словам, мечтой Анатолия Чубайса до сих пор останется превратить Россию в некую зависимую от Запада часть без собственной армии, разведки, науки, образования и промышленности. И поддержку Греты Тунберг, намекнул Евгений Сатановский, следует рассматривать именно в этом ключе.

Автор: 3 марта 2020, 14:57

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