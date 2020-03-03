"Похоронить страну": напавшего на Россию Чубайса поймали за руку

Имя шведской девочки Греты Тунберг, которая начала прогуливать школу по пятницам ради спасения мира, на какое-то время оказалось на первых полосах газет по всему миру. Ее эмоциональные выступления нашли живой отклик у многочисленных защитников окружающей среды.
В России идеи школьницы, в одночасье ставшей мировой звездой, диктующей политикам свою волю, отнеслись настороженно. Люди опасаются, что требования, которые предъявляет Грета Тунберг, могут нанести удар по экономике страны и в конечном итоге сделать жизнь простых людей, и без того непростую, невыносимой.
Однако не таков оказался Анатолий Чубайс. Политик согласился с конспирологически настроенными россиянами в том, что за фигурой Греты Тунберг стоят некие кукловоды. Однако он уверен, сама школьница, ее напор и идеи – настоящие. Он предупредил, что те, кто не присоединится к ее идее, уцелеть в новом мире не сможет.
Заявление Анатолия Чубайса оценил экономист Евгений Сатановский. Позиция политика эксперта не удивила. "Чубайс же. Вся жизнь которого была и остается посвященной тому, чтобы похоронить страну, в которой он жил", – цитирует "Царьград" ученого.
По его словам, мечтой Анатолия Чубайса до сих пор останется превратить Россию в некую зависимую от Запада часть без собственной армии, разведки, науки, образования и промышленности. И поддержку Греты Тунберг, намекнул Евгений Сатановский, следует рассматривать именно в этом ключе.
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