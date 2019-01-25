Соловьев врезал Чубайсу за гнусное оскорбление Захаровой

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил официальному представителю Министерства иностранных дел стать ведущей реалити-шоу "Дом-2". Журналист Владимир Соловьев выступил в защиту Марии Захаровой.

На своей странице в Twitter телеведущий опубликовал ответ бывшему министру финансов, в котором высмеял его заявление. Владимир Соловьев был также удивлен, что глава "Роснано" предложил кандидатуру Ольги Бузовой в качестве нового представителя ведомства. Он напомнил, что Анатолий Чубайс так и не ответил на вопрос, почему он считает Россию "бедной" страной.

"Захаровой удалось невозможное: теперь мы знаем, что Чубайс смотрит "Дом-2". Многое стало на свои места. На разговоры о Бузовой у Чубайса время есть, а ответить на конкретно поставленные вопросы о бедности россиян в богатой стране – нет", – цитирует Владимира Соловьева Ura.ru.

Российский дипломат уже прокомментировала эту новость. В своем Facebook Мария Захарова написала, что не знала о том, что бывший министр финансов смотрит скандальный телепроект. "Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", – передает ее слова RT.

Ранее председатель правления "Роснано" стал гостем радиостанции Business FM. В интервью ведущему Анатолий Чубайс заявил, что восхищен профессиональными способностями представителя Министерства иностранных дел и посоветовал ей возглавить реалити-шоу.

"Мне кажется, мы недооценили человека, её нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще", – отметил бывший министр финансов.