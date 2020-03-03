План Путина: объявлено о расширении границ Донецкой и Луганской республик

В Москве планируют увеличить территорию ДНР и ЛНР за счет Донецкой и Луганской областей Украины. С важным заявлением о будущем непризнанных республик выступил экс-глава Службы внешней разведки Незалежной Николай Маломуж.



Изначально в Кремле загорелись идеей создания Новороссии - государственного образования, состоящего из восточных и южных областей Украины, отметил Маломуж. Однако в 2015 году в Донецке и Луганске объявили о закрытии проекта "на неопределенный срок".

Теперь все внимание Москвы сосредоточено на Донецкой и Луганской народных республиках. По мнению Маломужа, российское руководство попытается заморозить конфликт и заставить Киев распространить закон об особом статусе не только на ДНР и ЛНР, но и на всю территорию Донбасса.

"Фактически все права – экономические, политические и даже по охране порядка - федерализация", – сказал эксперт в эфире ютуб-канала Politeka Online.

Несмотря на миротворческие декларации президента Владимира Зеленского, мириться с Донецком и Луганском Киев не спешит. Принятый во времена Петра Порошенко закон об особом статусе Донбасса оказался профанацией. Новые украинские власти предоставлять региону долю самостоятельности также не горят желанием и пытаются трактовать минские соглашения на свой лад.

Одним из основных является вопрос о границе. В соглашениях указано, что восстановление контроля Киева над ней начнется после проведения выборов в Донбассе и предоставления региону широкой автономии. Но у украинского руководства на этот счет свое мнение: Зеленский и его окружение пытаются перевернуть все с ног на голову и требуют отдать контроль над границей до выборов.

Согласия Москва и Киев пока не достигли. В декабре состоялась встреча нормандской четверки в Париже. Прорыва не произошло: президент России Владимир Путин указал Владимиру Зеленскому на необходимость следования букве минских соглашений, последний в ответ повторил позицию Киева.