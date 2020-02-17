Украинский генерал жестко унизил Зеленского в прямом эфире

Сотрудник спецслужб критично высказался об
избирателях нынешнего главы государства. За Владимира Зеленского голосовали
"ограниченные люди и тупая биомасса", считает генерал-лейтенант
Службы безопасности Украины Григорий Омельченко.
Президента и его команду генерал СБУ назвал "дураками во власти". "Украинские гниды, которые получили окраску зеленого цвета, – вот о чем нужно думать", – сказал Григорий Омельченко в эфире 5-го канала, связанного с бывшим лидером Петром Порошенко.
Зеленского украинские силовики не жалуют. Несмотря на смену верховной власти, на среднем уровне делами продолжают управлять люди Порошенко, которые, по некоторым данным, саботируют указания главы государства.
Проведя чистку властных рядов, Зеленский не сделал того же в армии и Службе безопасности. В итоге мирные инициативы президента по Донбассу оказались нереализованными. Несмотря на намерение главы государства прекратить войну, силовики продолжают обстрелы городов Донбасса и подразделений ДНР и ЛНР.
Война бьет по рейтингу Зеленского. Летом уровень его поддержки держался на отметке выше 70%, но уже осенью рухнул до 50%. Продолжение боевых действий рискует похоронить рейтинг президента и превратить его в хромую утку до конца срока.
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