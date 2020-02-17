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Политика

Украинский генерал жестко унизил Зеленского в прямом эфире

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Силовики недовольны приходом Владимира Зеленского к власти. В прямом эфире генерал СБУ позволил себе громкие и оскорбительные высказывания в адрес главы Незалежной. 
прочитано 790 раз

Сотрудник спецслужб критично высказался об избирателях нынешнего главы государства. За Владимира Зеленского голосовали "ограниченные люди и тупая биомасса", считает генерал-лейтенант Службы безопасности Украины Григорий Омельченко.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Президента и его команду генерал СБУ назвал "дураками во власти". "Украинские гниды, которые получили окраску зеленого цвета, – вот о чем нужно думать", – сказал Григорий Омельченко в эфире 5-го канала, связанного с бывшим лидером Петром Порошенко.

Зеленского украинские силовики не жалуют. Несмотря на смену верховной власти, на среднем уровне делами продолжают управлять люди Порошенко, которые, по некоторым данным, саботируют указания главы государства.

Проведя чистку властных рядов, Зеленский не сделал того же в армии и Службе безопасности. В итоге мирные инициативы президента по Донбассу оказались нереализованными. Несмотря на намерение главы государства прекратить войну, силовики продолжают обстрелы городов Донбасса и подразделений ДНР и ЛНР.

Война бьет по рейтингу Зеленского. Летом уровень его поддержки держался на отметке выше 70%, но уже осенью рухнул до 50%. Продолжение боевых действий рискует похоронить рейтинг президента и превратить его в хромую утку до конца срока.

Автор: 17 февраля 2020, 12:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какой президент такой и порядок....клоуны.
Гость
Ответить
Генерал прав!!! Да в бандерии все такие и сам генерал - тоже.
1

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