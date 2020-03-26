"Неплохой прогноз": Путин обнадежил напуганных коронавирусом россиян

Прогноз по борьбе с коронавирусом глава государства назвал
"неплохим". "Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с
коронавирусом расправимся", – сказал Путин, добавив, что с COVID-19,
возможно, удастся справиться раньше.
Предпринятые правительством меры для борьбы с коронавирусом временные, гарантировал Путин. Срок их действия будет тем короче, чем жестче они будут соблюдаться.
В России на 26 марта зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Москве. Столичная мэрия объявила о закрытии с 28 марта по 5 апреля ресторанов, кафе, некоторых парков и других мест массового скопления людей.
Ранее Владимир Путин выступил с инициативами по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии. Президент предложил ввести налоговые каникулы на шесть месяцев за исключением уплаты налога на прибыль, а также предложил отсрочить исполнение кредитных обязательств для тех граждан, чей месячный доход сократился на треть.
По всему миру количество заразившихся COVID-19 приближается к 500 тысячам. Наиболее тяжелая ситуация складывается в США, Италии, Испании, Франции, Великобритании. Пальму первенства по темпам распространения коронавируса удерживают Соединенные Штаты: последнее время там ежесуточно фиксируется более 10 тысяч новых случаев заболевания.
Китайские специалисты призывают не надеяться, что пандемия в западных странах скоро закончится. Вирусолог из Шанхая Чжан Вэньхун полагает, что на борьбу с COVID-19 может уйти до двух лет. Пик эпидемии придется на апрель-июнь, а с началом осени коронавирус ударит с новой силой, полагает специалист.
Победить COVID-19 можно только общими усилиями всех стран, уверен вирусолог. Он призвал обратить внимание на опыт Китая: благодаря жестким карантинным мерам справиться с коронавирусом КНР удалось за несколько месяцев.
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