Быстро распространяется: коронавирус охватил 55 регионов России

Пандемия коронавируса набирает обороты. Заболевших становится все больше по всему. В России также зафиксировали резкий рост числа заразившихся.

Почти три месяца понадобилось коронавирусу, чтобы поразить 170 стран мира. COVID-19 есть на каждом континенте Земли. В это число не входит лишь Антарктида. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, 25 марта на планете находится 424 тысячи заразившихся. Почти 19 тысяч человек скончались, выздоровели 109 тысяч.

Тем временем в России коронавирус подхватили 658 человек. Такие данные сообщает вице-премьер Татьяна Голикова. 29 жителей страны уже оправились от болезни. Кроме того, стало известно, что заразившиеся COVID-19 находятся в 55 регионах России. Больше всего заболевших – в Москве.

За последние сутки в столице зафиксировано 120 случаев, пишет РИА Новости в своем телеграм-канале. В Московской области и Республике Крым – по шесть заразившихся за минувшие 24 часа, по четыре – в Псковский области и Краснодарском крае.

Во многих регионах введен карантин, закрыты учебные заведения, тренажерные залы, ночные клубы. Авиасообщение с другими странами ограничено. ВОЗ рекомендует жителям по возможности не покидать дома и работать удаленно.