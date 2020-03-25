Быстро распространяется: коронавирус охватил 55 регионов России

Почти три месяца понадобилось коронавирусу, чтобы поразить 170 стран мира. COVID-19 есть на каждом континенте Земли. В это число не входит лишь Антарктида. По данным исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, 25 марта на планете находится 424 тысячи заразившихся. Почти 19 тысяч человек скончались, выздоровели 109 тысяч.
Тем временем в России коронавирус подхватили 658 человек. Такие данные сообщает вице-премьер Татьяна Голикова. 29 жителей страны уже оправились от болезни. Кроме того, стало известно, что заразившиеся COVID-19 находятся в 55 регионах России. Больше всего заболевших – в Москве.
За последние сутки в столице зафиксировано 120 случаев, пишет РИА Новости в своем телеграм-канале. В Московской области и Республике Крым – по шесть заразившихся за минувшие 24 часа, по четыре – в Псковский области и Краснодарском крае.
Во многих регионах введен карантин, закрыты учебные заведения, тренажерные залы, ночные клубы. Авиасообщение с другими странами ограничено. ВОЗ рекомендует жителям по возможности не покидать дома и работать удаленно.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Коронaвирус - это миф?
Как коронавирус на вас повлиял?
Длинные волосы в 50
Что пенсионеры должны делать в своём возрасте?
А вы смотрите Док Ток?
Сексу хана?
Правда ли , что рос. лекарство помогает?
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Сами придумали этот коронавирус политики ,забыли ,что им всем под 70 лет,