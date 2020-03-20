Взбешенные россияне устроили бунт в аэропорту из-за коронавируса

Накануне в одном из Краснодарских аэропортов приземлились три самолета из стран Азии. На их бортах в общей сложности находились около 800 пассажиров.
На момент прибытия лайнеров в здании авиагавани работали всего три специалиста Роспотребнадзора. Именно они должны были выдать людям постановления о карантине. Конечно, сотрудники физически не могли справиться с таким потоком граждан. Из-за этого процесс растянулся на несколько часов.
В какой-то момент уставшие после длительного перелета пассажиры потеряли терпение. Они стали бунтовать, в результате чего им удалось взять выход из аэропорта штурмом. Конечно, троим полицейским не удалось сдержать такой натиск.
Примечательно, что многие так и не дождались справок и ушли без них. Тем не менее, люди пообещали на следующий день самостоятельно связаться с работниками Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что все прибывшие проинформированы о карантине. Также все документы им будут доставлены на дом в обязательном порядке.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Как не заболеть?