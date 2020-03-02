"Боятся паники": ведущая Первого канала обнародовала страшные данные о коронавирусе в Москве

В своем телеграм-канале "Кровавая барыня" звезда отметила, что столичные медики умышленно не регистрируют пациентов с коронавирусом COVID-19. По мнению журналистки, власти боятся паники населения из-за эпидемии.
Ксения Собчак считает, что именно поэтому в нашей стране невозможно провериться на наличие страшного заболевания. "Я уверена: коронавирус у нас есть и в Москве, и везде", – раскрыла она жуткие данные. Ведущая Первого канала полагает, что врачи могут действовать по схеме: "умер человек от гриппа – такое тоже бывает..."
Ранее теледива обратила внимание в "Телеграм" на вышедший еще в 1981 году роман "Глаза тьмы" американского фантаста Дина Кунца. В сюжете книги она усмотрела страшное пророчество о бушующей в мире эпидемии коронавируса.
Отметим, что Собчак позволяет себе иронизировать на тему эпидемии коронавируса. Ранее журналистка сообщила тревожную новость. В одном из борделей испанской Валенсии ввели 14-дневный карантин из-за заболевшей проститутки, которая успела обслужить нескольких клиентов. Как писали "Дни.ру", Ксения отметила, что это "лучшее о коронавирусе".
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