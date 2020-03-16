Ксения Собчак заявила о бессмысленности борьбы с коронавирусом

Ранее появилась новость о возможном закрытии на карантин театров и кинозалов. На это сообщение решила отреагировать журналистка Ксения Собчак. Знаменитость заявила, что абсолютно не согласна с таким методом борьбы с пандемией.
Свое мнение она аргументировала достаточно очевидным наблюдением. Собчак отметила, что люди продолжают пользоваться общественным транспортом и могут заразиться там, поэтому закрывать театры бессмысленно.
Также Ксения в своем инстаграм-аккаунте высказалась насчет важности бесконтактного приветствия, чтобы не заболеть коронавирусом. Знаменитость призналась, что не любила здороваться за руку и до пандемии.
Напомним, в России COVID-19 обнаружили у 59 человек. Большая часть из них находятся в Москве, восемь заболевших уже выздоровели. Всего в мире выявлено более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. Оправилась от него почти половина жителей планеты.
Врачи напоминают о важности личной гигиены во время пандемии. Необходимо тщательно мыть руки и не дотрагиваться до лица. Вакцина от коронавируса пока на стадии разработки.
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