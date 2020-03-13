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Заговор против Путина: названа сенсационная причина появления коронавируса

Владимир Путин, коронавирус-2020 в России. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 – проявление гибридной войны США против России. С таким заявлением выступил бывший советник президента Владимира Путина, экономист Сергей Глазьев. 
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Он не исключил, что COVID-19 был разработан в западных биологических лабораториях. По его мнению, сделать это могут только США, которые обладают сетью секретных лабораторий по всему земному шару, в том числе на Украине. Фактически американцы проводят испытания вирусов на наших соотечественниках, заявил Глазьев.

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Распространение эпидемии коронавируса экономист назвал проявлением гибридной войны США против геополитических оппонентов. По его словам, американцы вопреки международным обязательствам продолжают развивать биологическое оружие.

На его взгляд, в элите США популярны идеи о необходимости сокращения населения Земли. Предыдущие эпидемии – вирус Эбола, свиной и птичий грипп – были экспериментами, уверен Глазьев.

Распространение коронавируса COVID-19 направлено против Москвы и Пекина, заявил экономист. "Россия единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже у них вышла из-под контроля с приходом Владимира Владимировича Путина к управлению нашим государством", - цитирует Глазьева "Царьград".

К середине марта коронавирусом заразились более 130 тысяч человек. Умерли почти пять тысяч, выздоровели – около 70. Последнее время очаг пандемии перемещается из Китая в Европу. В КНР распространение COVID-19 удалось взять под контроль, тогда как в Италии, Франции и Великобритании ежедневно фиксируются сотни новых случаев.

По мнению руководителя экспертной комиссии госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшана, пандемию коронавируса можно остановить к лету этого года. Но для этого все страны должны осознать серьезность угрозы и принять нужные меры, сказал он.

Автор: 13 марта 2020, 21:53

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