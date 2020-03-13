Заговор против Путина: названа сенсационная причина появления коронавируса

Он не исключил, что COVID-19 был разработан в западных
биологических лабораториях. По его мнению, сделать это могут только США, которые
обладают сетью секретных лабораторий по всему земному шару, в том числе на
Украине. Фактически американцы проводят испытания вирусов на наших
соотечественниках, заявил Глазьев.
Распространение эпидемии коронавируса экономист назвал проявлением гибридной войны США против геополитических оппонентов. По его словам, американцы вопреки международным обязательствам продолжают развивать биологическое оружие.
На его взгляд, в элите США популярны идеи о необходимости сокращения населения Земли. Предыдущие эпидемии – вирус Эбола, свиной и птичий грипп – были экспериментами, уверен Глазьев.
Распространение коронавируса COVID-19 направлено против Москвы и Пекина, заявил экономист. "Россия единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже у них вышла из-под контроля с приходом Владимира Владимировича Путина к управлению нашим государством", - цитирует Глазьева "Царьград".
К середине марта коронавирусом заразились более 130 тысяч человек. Умерли почти пять тысяч, выздоровели – около 70. Последнее время очаг пандемии перемещается из Китая в Европу. В КНР распространение COVID-19 удалось взять под контроль, тогда как в Италии, Франции и Великобритании ежедневно фиксируются сотни новых случаев.
По мнению руководителя экспертной комиссии госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшана, пандемию коронавируса можно остановить к лету этого года. Но для этого все страны должны осознать серьезность угрозы и принять нужные меры, сказал он.
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