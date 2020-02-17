Агафья Коровница: странный праздник в честь жуткой расправы 18 февраля

Православный календарь говорит о том, что 18 февраля верующие отмечают церковный праздник почитания мученицы Агаты. В народе же этот день называли Агатой Коровницей и с особым пристрастием следили за скотиной.

История святой

Ответ на вопрос, какой праздник 18 февраля, стоит искать в житиях священномученицы Агаты, жившей в III веке на Сицилии. Она родилась в богатой семье. Однако ей не повезло – на красивую девушку обратил внимание городской префект.

Христианка Агата отвергла домогательства развратника. Его месть была страшна. Воспользовавшись царившими тогда антихристианскими законами, он отправил несчастную в публичный дом, откуда ее бросили в темницу. За решеткой мученице отсекли груди, а после истязаний сожгли на костре.

Католики считают, что хлеб, освещенный в день почитания святой Агаты, обладает способностью изгонять из человека бесов. Православные вспоминают мученицу под именем Агафья.

Агафья Скотница: пугающие обычаи на 18 февраля

На Руси святая мученица, ставшая жертвой жуткой расправы, приобрела специфическую профессию. В народе ее называли Агафьей Коровницей или Скотницей. В крестьянской культуре существовал однозначный ответ на вопрос, какой праздник 18 февраля. Дело в том, что к этому сроку коровы начинали разражаться телятами. До этого за животными советовали приглядывать 27 января, в день Нины – обряд скотины.

Считалось, что в это время коровы наиболее восприимчивы к чарам злых сил, которые, как раз, активизируются и стараются навредить скотине. Простой люд как мог боролся с нечистыми. Например, женщины опахивали – проходили с плугом – деревню или конкретно свой двор. Так от жилища можно было отогнать живущую в лесу уродливую старуху с граблями в руках – Коровью смерть. Мужчинам в этот момент категорически запрещалось выходить из домов.

Когда процессия во главе с запряженной в плуг вдовой, сопровождаемой девицами в одних рубахах и с распущенными волосами, творила свой ритуал, считалось, что случайного путника они встретить не могли. Если и шел навстречу человек или зверь, то, были уверены крестьяне, под этой маской скрывалась сама Коровья смерть. Несчастного крепко били и прогоняли, а в старину и лишали жизни.

Грозила беда не только скотине и неосторожным путникам. Люди верили, что в этот день злые духи могут пробраться в дом через печную трубу и устраивали погром. Достаться могло как хозяевам, так и гостям, да и обычным прохожим, неосторожно остановившимся возле попавшего под раздачу жилья. Отметим, 31 января, на Афанасия-ломоноса, существовал специальный обряд, который, как считалось, может помочь спастись от попадания в дом через печную трубу служителей злых сил.

Еще один обычай, указывающий на связь праздника 18 февраля с потусторонним миром, касается поминок. Люди вспоминали своих предков, отошедших в мир иной. Особо внимательно молиться надо за души тех, кто погиб насильственной смертью, считал народ.

Именины 18 февраля