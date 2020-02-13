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Общество

Трифон-мышегон: необычные запреты на 14 февраля

Фото: pixabay.com
Современная западная массовая культура приучила нас не раздумывая отвечать на вопрос, какой праздник 14 февраля – День святого Валентина. Несмотря на то, что почитается он и среди православных, делается это совершенно в другой день. Церковный календарь говорит о том, что сейчас стоит вспомнить мученика Трифона Апамейского.
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История святого

Еще при жизни святой Трифон помогал людям своими чудесами. Он изгонял из людей бесов, а из городов – гадов и вредоносных насекомых. Многие люди, ставшие свидетелями такого проявления благодати, обращались в христианство.

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При правлении императора Деция Траяна он был схвачен. Пытками и истязаниями его пытались заставить отречься от веры. Однако успеха в этом мучители святого не возымели. Отказавшегося признавать римских богов Трифона осудили на обезглавливание.

Народная память на Руси сохранило предание о посмертном чуде, которое явил мученик. Рассказывают, что некий московский сокольничий во время охоты упустил любимого сокола государя. Ему приказали за три дня разыскать птицу, в противном случае пригрозив казнью.

На протяжении всего времени несчастный безуспешно пытался найти сокола. Окончательно выбившись из сил, он горячо помолился своему небесному покровителю – мученику Трифону – после чего тут же уснул. Во сне ему явился святой с птицей в руке. А проснувшись, он увидел ее сидящей неподалеку.

Сокола он отнес царю, избавив себя от казни. А на месте явления святого была воздвигнута обетная церковь. В русской традиции Трифона часто изображают сидящим на белом коне и с соколом в руках.

Фото: Дни.ру

Предпразднство Сретения Господня

Согласно православному календарю, церковный праздник почитания святого мученика Трифона отмечается 14 февраля. Одновременно с этим верующие готовятся встречать Великий Церковный праздник Сретение Господне, который будет назавтра.

Трифон-мышегон: народные традиции на 14 февраля

Крестьяне считали, что существует некий обряд, который позволит им защитить свой урожай от посягательств мышей, а то и вовсе прогнать вредных грызунов из деревни. Для этого необходимо было поджечь клок сена раскаленной кочергой, а образовавшуюся золу рассыпать в амбарах с сеном и соломой.

Несмотря на то, что наши предки слыхать не слыхивали про День всех влюбленных, 14 февраля считалось идеальной датой для поиска жениха. Девушки молились Трифону, чтобы он послал им хорошего мужа. Сам месяц называли лучшим для того, чтобы сыграть свадьбу.

Если же женщина хотела завести ребенка, но у нее не получалось, то, считалось, помочь ей сможет простой обряд. Необходимо было найти водоем, на котором почти нет льда, и бросить в воду букет цветов.

Приметы

Традиционно наши предки присматривались к погоде в этот день и пытались угадать, какой она будет в будущем. В частности, густой туман обещал теплое утро. Снег предупреждал о дождливой и пасмурной весне. В целом же, считалось, что какой погода будет на Трифонов день, такой она будет и остаток февраля вместе с началом марта.

Фото: Дни.ру

Что нельзя делать 14 февраля

В народном сознании закрепились необычные запреты, действовавшие в этот день. Так, говорили, что 14 февраля нельзя смотреть на звезды, если сегодня ты не празднуешь свой день рождения.

Также наши предки были уверены, что в этот день не стоит ставить в церквях свечи за упокой, ходить в баню или перешагивать через веник. Осторожность стоило соблюдать и при обращении с острыми предметами.

Именины 14 февраля

  • Агафодор,
  • Анастасий,
  • Василий,
  • Вендимиан,
  • Гавриил,
  • Давид,
  • Иордан,
  • Карион,
  • Николай,
  • Перпетуя,
  • Петр,
  • Ревокат,
  • Сатир,
  • Саторнил,
  • Секунд,
  • Семен,
  • Симеон,
  • Тимофей,
  • Трифон,
  • Феион,
  • Фелицитата.
Автор: 13 февраля 2020, 06:42

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