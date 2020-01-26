Порадуй скотину: необычные приметы на 27 января

История праздника

Богоявление, или Теофания, претендует на звание одно из самых древних христианских праздников. Первые его упоминания встречаются еще во втором веке. Торжества посвящены рождению Иисуса Христа, поклонению волхвов и крещению Спасителя в Иордане.

С течением времени в разных церквях смысл этого события претерпел различные изменения. В православной традиции Богоявление было привязано по смыслу с Крещением. Теперь это разные названия одного и того же праздника.

Православное толкование слова Богоявление указывает на явление Бога во время Крещения в полноте Троицы – Сын крестился в реке, Отец говорил с небес, а Святой Дух сходил в виде голубя. Само Богоявление (более распространенный и привычный в России вариант – Крещение Господне) празднуется 19 января.

27 января происходит отдание праздника Богоявления. В храмах еще раз звучат крещенские песнопения, а верующие вспоминают описанные в Евангелиях события, когда Иоанну Предтечи выпала честь возложить руки на самого Иисуса Христа.

Равноапостольная святая Нина

Также 27 января почитают равноапостольную просветительницу Нину. В IV веке она обратила Грузию в христианскую веру. Согласно преданиям, на этот апостольских подвиг ее благословил сам Господь, а Дева Мария вручила крест из виноградных лоз.

Нина – обряды скотины: традиции на 27 января

Первую часть своего названия в народной календаре этот день получил в честь святой. Вторая же часть никакого отношения к церковному календарю не имеет, и берет свое начало из старого крестьянского обычая

На святую Нину порадуй скотину

Традиции наших предков велели 27 января заняться уходом за домашней скотиной. Хлевы очищали от грязи и навоза, а пол застилали новой соломой. Эта традиция, по всей видимости, была продиктована банальным здравым смыслом, поскольку за прошедшие холодные месяцы животные могли успеть весьма сильно загрязнить место своего обитания.

Одновременно с этим народ баловал скотину. Домашний скот выводили на улицу, кормили свежим хлебом и овощами.

Приметы

И хоть наши предки не всегда могли достаточно уверенно ответить на вопрос, какой праздник 27 января они собираются отмечать вместе с домашним скотом, в наблюдательности им отказать невозможно. С попыткой связать текущую погоду с изменениями в будущем связаны некоторые приметы.

Так, считалось, что деревьев в инее предвещают потепление. Снег, прошедший в морозный день, говорил о том же самом. Стужу же обещали белые облака или столб белого света, который можно было заметить перед заходом солнца.

Не обошлось и без гаданий по животным. Ранний крик петуха зовет тепло, были уверены в народе. А вот ворона утром сможет накаркать только метель.

Молитвы святой равноапостольной Нине

Просветительница считается покровительницей не только тех, кто был крещен под таким же именем, но и всех, кто связан с обучением, передачей знаний. Помогает она и всем, кто просит ее о заступничестве. Также перед иконой святой можно просить об излечении разных болезней и душевных недугов – с ними она боролась при помощи подаренного Богородицей креста из виноградной лозы.

Именины 27 января

Свои именины на отдание праздника Богоявления и день почитания святой равноапостольной Нины празднуют: