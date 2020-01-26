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Общество

Порадуй скотину: необычные приметы на 27 января

Фото: pixabay.com
Церковный календарь православных событий указывает, что на 27 января выпадает отдание праздника Богоявления. Народная молва именует этот день замысловато: "Нина – обряд скотины", – и наделяет своими традициями и обычаями.
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История праздника

Богоявление, или Теофания, претендует на звание одно из самых древних христианских праздников. Первые его упоминания встречаются еще во втором веке. Торжества посвящены рождению Иисуса Христа, поклонению волхвов и крещению Спасителя в Иордане.

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

С течением времени в разных церквях смысл этого события претерпел различные изменения. В православной традиции Богоявление было привязано по смыслу с Крещением. Теперь это разные названия одного и того же праздника.

Православное толкование слова Богоявление указывает на явление Бога во время Крещения в полноте Троицы – Сын крестился в реке, Отец говорил с небес, а Святой Дух сходил в виде голубя. Само Богоявление (более распространенный и привычный в России вариант – Крещение Господне) празднуется 19 января.

27 января происходит отдание праздника Богоявления. В храмах еще раз звучат крещенские песнопения, а верующие вспоминают описанные в Евангелиях события, когда Иоанну Предтечи выпала честь возложить руки на самого Иисуса Христа.

Равноапостольная святая Нина

Также 27 января почитают равноапостольную просветительницу Нину. В IV веке она обратила Грузию в христианскую веру. Согласно преданиям, на этот апостольских подвиг ее благословил сам Господь, а Дева Мария вручила крест из виноградных лоз.

Нина – обряды скотины: традиции на 27 января

Первую часть своего названия в народной календаре этот день получил в честь святой. Вторая же часть никакого отношения к церковному календарю не имеет, и берет свое начало из старого крестьянского обычая

На святую Нину порадуй скотину

Традиции наших предков велели 27 января заняться уходом за домашней скотиной. Хлевы очищали от грязи и навоза, а пол застилали новой соломой. Эта традиция, по всей видимости, была продиктована банальным здравым смыслом, поскольку за прошедшие холодные месяцы животные могли успеть весьма сильно загрязнить место своего обитания.

Одновременно с этим народ баловал скотину. Домашний скот выводили на улицу, кормили свежим хлебом и овощами.

Приметы

И хоть наши предки не всегда могли достаточно уверенно ответить на вопрос, какой  праздник 27 января они собираются отмечать вместе с домашним скотом, в наблюдательности им отказать невозможно. С попыткой связать текущую погоду с изменениями в будущем связаны некоторые приметы.

Так, считалось, что деревьев в инее предвещают потепление. Снег, прошедший в морозный день, говорил о том же самом. Стужу же обещали белые облака или столб белого света, который можно было заметить перед заходом солнца.

Не обошлось и без гаданий по животным. Ранний крик петуха зовет тепло, были уверены в народе. А вот ворона утром сможет накаркать только метель.

Молитвы святой равноапостольной Нине

Просветительница считается покровительницей не только тех, кто был крещен под таким же именем, но и всех, кто связан с обучением, передачей знаний. Помогает она и всем, кто просит ее о заступничестве. Также перед иконой святой можно просить об излечении разных болезней и душевных недугов – с ними она боролась при помощи подаренного Богородицей креста из виноградной лозы.

Именины 27 января

Свои именины на отдание праздника Богоявления и день почитания святой равноапостольной Нины празднуют:

  • Агния,
  • Адам,
  • Андрей,
  • Аристарх,
  • Вениамин,
  • Геласий,
  • Домн,
  • Давид,
  • Евсевий,
  • Иеремия,
  • Иван,
  • Ипатий,
  • Илья,
  • Иосиф,
  • Исаак,
  • Исаия,
  • Макарий,
  • Марк,
  • Маркелл,
  • Моисей,
  • Нина,
  • Орион,
  • Павел,
  • Пафнутий,
  • Прокл,
  • Савва,
  • Сергей,
  • Стефан,
  • Феодул.
Автор: 26 января 2020, 08:21

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