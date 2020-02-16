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Общество

Никола Студеный: обычаи и традиции на 17 февраля

Фото: Martin Poole/moodboard/www.globallookpress.com
Православный календарь указывает, что 17 февраля, нарду с прочими, отмечается церковный праздник почитания святого Николая Студита. В народе этот день называли созвучно – Никола Студеный, и готовились к метелям и морозу.
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История святого

Николай Студит, известный также под прозванием Исповедник, был направлен в Студийский монастырь уже в десятилетнем возрасте. Он закончил монастырское училище, после чего постригся в монахи.

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Николай вместе с Феодором Студитом, которого православные вспоминают 8 февраля, выступал в защиту иконопочитания. Соответственно, когда в мире царили иконоборческие нравы, они страдали за свои убеждения.

Николая Студита пытали и бросили в тюрьму по приказу византийского императора Льва V Армянина. После его смерти святой направился в монастырь близ Константинополя, однако вновь подвергся гонениям иконоборцев.

Наконец его поставили игуменом Студийской обители. Однако спустя три года Николай отказался от почетной должности, поскольку его душа просила аскезы в виде молчания.

Никола Студеный: обычаи и приметы

В память о святом и по созвучию с его именем на Руси 17 февраля называли Николой Студеным. Удивительно, но чаще всего это название оказывалось говорящим – редкий год праздник обходился без морозов. Считалось, что если удастся избежать стужи, то тогда придет снегопад.

Метель обещали и еловые ветки, если они сгибаются ближе к земле. Если цвет леса стал темнее обычного, значит приближается оттепель. А стелящийся по земле туман сулит сразу и то, и другое. Если же туман стоит высоко, то ждать стоит ясную погоду.

Что нельзя делать 17 февраля

Народные суеверия сохранили несколько важных запретов на этот день. Так, считалось, что не стоит сегодня стричь ногти и волосы. Также беду можно было накликать на себя мытьем.

Крестьяне опасались также ходить в лес. Они верили, что у зверей в этот день свой праздник, на котором те устраивают игрища и крайне агрессивно относятся к пришлым людям. Похожий запрет действовал и 12 февраля, на Трехсвятие. Поэтомы сегодняшний день получил еще одно народное название – Волчий сват.

Молитвы

Народная молва приписывает Николая Студиту дар исцеления. Поэтому святому молились, прося избавить от болезней. Кроме того, молитвы Николаю возносили те, кто в этот день собирался в дальний путь. Считалось, что это поможет избежать подстерегающих путешественника опасностей.

Именины 17 февраля

  • Авраамий,
  • Александр,
  • Алексей,
  • Андрей,
  • Анна,
  • Аркадий,
  • Борис,
  • Василий,
  • Георгий,
  • Дмитрий,
  • Евагрий,
  • Евстафий,
  • Екатерина,
  • Иадор,
  • Иасим,
  • Иван,
  • Иосиф,
  • Исидор,
  • Кирилл,
  • Коприй,
  • Мария,
  • Мефодий,
  • Михаил,
  • Николай,
  • Петр,
  • Рафаила,
  • Серафим,
  • Сергей,
  • Фалалей,
  • Феоктист,
  • Федор,
  • Юрий.
Автор: 16 февраля 2020, 06:43

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