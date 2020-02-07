Федор-поминальник: как прогонять мертвецов 8 февраля

История святого

Святой Феодор Студит прославился среди своих современников как церковный деятель, который не боится отстаивать истину даже в тех случаях, когда он рискует серьезно пострадать от этого. Он считал своим долгом отзываться на волнующие людей вопросы политической и общественной жизни.

За свои твердую позицию монах был неоднократно гоним. Также Феодор является автором Студийского устава, регулирующего жизнь в монастырях. В житиях рассказывается, что и при жизни, и по смерти святой совершил множество чудес, помогая спастись людям от нападения диких зверей, исцеляя страждущих и избавляя просящих от пожаров.

Пугающие традиции на 8 февраля

В народном календаре этот день носил название Федор-поминальник. Считалось, что тоскующие по своим родным покойники получают сегодня возможность разгуливать по земле.

Существовал обычай, который, как считалось, способен уберечь человека от пугающей встречи, а самого мертвеца – от ненужного беспокойства. Для этого необходимо было насыпать на могилу земли и произнести: "Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западну сторону, там вам вечное радование".

Гадания на погоду

Какой праздник 8 февраля, согласно народным традициям – сказать сложно. Но простой люд по каким-то причинам связывал этот день с горохом. Крестьяне верили, что с его помощью можно узнать погоду.

Для этого необходимо было высыпать сухой горох на блюдо. Если горошины катались со звоном, то стоило ждать трескучих морозов. Слабый шум намекал, что готовиться следует к снегопадам.

Простой рецепт каши

Рожденные 8 февраля люди готовили и ели гороховую кашу. Считалось, что она даст им сил на весь будущий год. Впрочем, не возбранялось отведать этого блюда и тем, кто никакой праздник не справляет.

Несмотря на всю простоту и даже некоторую аскетичность ингредиентов, существует множество рецептов приготовления каши из гороха. "Дни.ру" расскажут о том, как приготовить полноценное блюдо на двух человек всего за 50 минут (при условии, что подготовительная работа была проделана заранее).

Для этого понадобятся:

Стакан (250 миллилитров) желтого сушеного гороха

Два стакана воды

Соль

50-60 грамм сливочного масла

Горох необходимо тщательно промыть в проточной воде. Затем из дуршлага переложить в глубокую миску и залить холодной водой так, чтобы она поднималась над уровнем крупы на десять сантиметров.

Совет опытной хозяйки: чем дольше замачивать горох, тем лучше он разварится и тем нежнее получится каша

Считается, что отмокать заготовку на кашу можно на всю ночь. Если вы спохватились о необходимости приготовления этого блюда в тот же день, то замочить горошины можно и на два часа.

Когда пройдет один час на поверхности воды станут проступать пена и пузырьки. Необходимо будет слить и вновь залить холодную воду.

Понять, что горох готов к варке можно по тому, что он увеличится в размерах в два раза. Остатки воды надо будет слить, еще раз промыть блюдо в проточной воде и переложить в глубокую кастрюлю.

Залив горох двумя стаканами дистиллированной воды нужно поставить кастрюлю на средний огонь и варить до закипания. После этого мощность конфорки следует убавить до минимума и варить горох еще 25-30 минут, периодически помешивая кашу и снимая пенку.

После этого кашу можно будет посолить. Существует опасность пересолить, поэтому необходимо проявить сдержанность.

Когда горошины начнут разваливаться при простом размешивании нужно измельчить его картофеледавкой до однородной консистенции и добавит сливочного масла, тщательно перемешав получившуюся массу. Каша готова.

Именины 8 февраля