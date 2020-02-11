Трехсвятие: строгие запреты для женщин и мужчин на 12 февраля

История святых

Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст жили во второй половине IV века, и во многом именно они сформировали те догмы, согласно которым была построена современная Церковь. 12 февраля православные почитают их память. Праздник носит название Собор Вселенских учителей и святителей.

Каждый из святителей получил хорошее образование, они были умнейшими и образованнейшими людьми своего времени. Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст боролись с еретическими толкованиями христианства и разъясняли основы и тонкости правильного понимания веры.

Когда в Константинополе возникла идея избрать Вселенского Учителя Церкви, возникли споры о том, кого из трех святителей выделить отдельно. Василий Великий отличался смирением и отрешением от всего мирского. Иоанн Златоуст был известен как тот, кто силой убеждения способен обратить к свету даже законченного грешника. А за Григорием Богословом признавали заслугу самого точного и верного толкования Священного Писания.

Все споры прекратились после того, как святителей увидел в видении митрополит Евхаитский Иоанн. Они объяснили, что каждый из них равен другому.

"Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба другие"

Трехсвятие: народные приметы

В народе верили, что судить о погоде в будущем можно по тому, как себя в этот день ведут животные. Например, если в крестьянский двор забежал заяц, то остаток зимы будет суровым. К тем же выводам подталкивают и воющие поблизости от людского жилья волки.

Если песня снегиря необычайно скрипуча, то стоит готовиться к приходу вьюги. А вот если из-под снега показались мыши, то скоро придет и тепло.

Что нельзя делать 12 февраля: строгие запреты для мужчин и женщин

Простой люд был уверен, что в этот день нельзя прясть. Это ограничение было настолько жестким, что было буквально впечатано в народную память – одним из названий праздника стал "день трех святителей-непрядильщиков". Также считалось плохой приметой вязать и стирать.

И если предыдущие запреты касались женщин, поскольку именно на их долю традиционно выпадала необходимость исполнения этих обязанностей, то следующее ограничение было направлено на мужчин. Дело в том, что 12 февраля нельзя было охотиться.

Вообще, считалось, что без крайней надобности в лес в этот день вообще лучше было не соваться. Люди были уверены, что дикие звери своеобразно отвечают на вопрос, какой праздник 12 февраля. Дескать, у них начинается свадебник, в связи с чем самцы крайне агрессивны и готовы биться за территорию и самок как со своими собратьями, так и с отправившимся по дрова крестьянином.

И если звери, как верили в народе, не на шутку дрались, то людям их примеру следовать строжайше запрещалось. Считалось, что 12 февраля нельзя ревновать или ссориться. Если же размолвка все же произошла, то надо помириться как можно быстрее. В противном случае вражда рискует продлиться целый год.

Обычаи и традиции

Считалось, что 12 февраля существует простой обряд, который может обеспечить мир и лад в семье. Для этого нужно было всего лишь выставить за дверь старую обувь.

Кроме того, несмотря на запрет на охоту, этот праздник люди встречали, обыкновенно, за столом с блюдами из дичи. К богато украшенному столу приглашали гостей.

Именины 12 февраля