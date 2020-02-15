Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля

На 16 февраля выпадает не только попразднство одного из важнейших церковных праздников – Сретения Господнего, но и почитание памяти связанных с этим событием людей. В народе же верили, что в этот день можно заручиться божественной помощью для здоровья младенцев.



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