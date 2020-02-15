Хранитель младенцев: важные традиции на 16 февраля

История святых
Праздник Сретения Господнего, отмечающийся согласно церковному календарю 15 февраля, несет в себе аллегорию смены Ветхого завета Новым, символом чего служит встреча Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы с младенцем Иисусом. Их память верующие почитают на следующий день – 16 февраля.
Симеон был мудрецом, который родился за три сотни лет до прихода в наш мир Иисуса Христа. Во время перевода книги пророка Исаии он усомнился в строке о том, что Мессию родит Дева и хотел исправить это слово на "Жена". Руку переводчика остановил ангел Господень. Он пообещал, что тот не умрет, пока лично не узрит исполнение пророчества.
Когда Мария и Иосиф на 40-й день после рождения Иисуса принесли ребенка в храм в Иерусалиме на обряд посвящения, Симеон по внушению Святого Духа отправился туда же. Вместе с Анной Пророчицей – благочестивой вдовой, которая денно и нощно служила Господу молитвами и постом – они признали в младенце Сына Божьего и восславили его.
Молитвы на 16 февраля
С историей святых связано народное название даты. Ее называли не только днем Семена и Анны, но и Хранителем младенцев. Считалось, что 16 февраля надо было молиться Симеону Богоприимцу и Анне Пророчицы и просить у них здоровья для новорожденных.
Народные обычаи
Третье название сегодняшнего дня связано с прикладной традицией. С этой даты, считалось, стоило начинать готовиться к приходу лета. В полном соответствии с поговоркой "Готовь сани летом, а телегу – зимой", в этот день старались начать починку ездовой и пахотной сбруй для коней.
Занятие это, судя по всему, было не из простых и быстрых. Вся семья уходила в сарай чинить упряжь ранним утром, чтобы успеть управиться со всем до темна. Так что у крестьян было сразу три ответа на вопрос, какой праздник 16 февраля.
Неделя о блудном сыне
Согласно церковному календарю, в 2020 году сплошная седмица – неделя о мытаре и фарисее – завершается 16 февраля. В этот день верующие вспоминают другую притчу – о блудном сыне. Этот день является вторым из четырех воскресений подготовки к Великому посту.
Именины 16 февраля
- Адриан,
- Азария,
- Анна,
- Василий,
- Владимир,
- Власий/Вукол,
- Диодор,
- Еввул,
- Иван,
- Клавдиан,
- Клавдий,
- Михаил,
- Николай,
- Павел,
- Папий,
- Роман,
- Симеон,
- Семен,
- Симон,
- Тимофей.
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