Неделя о мытаре и фарисее: подготовка к Великому посту в 2020 году

Одна из четырех подготовительных сплошных седмиц перед Великим постом носит название Неделя о мытаре и фарисее. Согласно церковному календарю православных праздников в 2020 году она начинается 9 февраля. Длится она до 15 февраля.



Великий пост в 2020 году начинается 2 марта и длится вплоть до 18 апреля. Подготовка же к нему начинается у православных уже в феврале. С ним связаны наступающие церковные праздники.



Сплошная седмица

С понедельника после 9 февраля начинается сплошная седмица, когда всю неделю верующие могут есть все без ограничений – мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Однодневных постов в среду и пятницу не будет. Узнать даты других сплошных седмиц, когда на неделе не бывает однодневных постов, можно в календаре православных праздников на 2020 год.

Неделя о мытаре и фарисее

Этот праздник нужен для того, чтобы верующие вспомнили об одноименной притче. Она рассказывает о случае, произошедшем в храме. Два человека одновременно вошли туда помолиться.

Один из них был фарисеем, и в своей молитве, якобы прославляющей Бога, он просто хвалился собственными, как ему казалось, заслугами. Второй же – мытарь – осознавал свои грехи и просил у Господа прощения.

С внешней точки зрения фарисей гораздо более праведный человек. Он соблюдает все необходимые обряды, держит посты и заслуживает уважения окружающих. Однако в своей гордости он практически отвергает Бога, поскольку даже в молитве тот ему не нужен.

Мытарь же, то есть сборщик налогов, фигура в те времена всеми презираемая и ненавистная. В своей молитве он показывает, что понимает собственную греховность. Поэтому после нее перед Богом он оказывается чище и праведнее, чем фарисей.

Толкование притчи

Церковь объясняет, что молитвы могут быть полезны человеку только в том случае, если он, произнося их, не занимается превознесением самого себя. Такой человек забывает, что все дела, которыми он хвалится, невозможны без помощи Господа.

Людей призывают избавиться от фарисейства, то есть от желания считать себя лучше других, от склонности искать недостатки в окружающих раньше, чем в самих себе, и от попыток заслужить уважение людей, делая добро только при свидетелях.

Вспомнить об этом поучении будет полезно в любое время. Стоит сделать это на неделе мытаря и фарисея, которая в 2020 году длится с 9 по 15 февраля. Это будет важной подготовкой для тех, кто собрался держать Великий пост в 2020 году.