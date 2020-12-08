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Общество

"Боролись неделю": Мария Захарова сообщила о личной трагедии

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Мария Захарова проплакала из-за смерти щенка. Дипломат до последнего надеялась, что животное сможет выздороветь.
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Представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова очень любит животных. Недавно она взяла из приюта щенка с разноцветными глазами, которого волонтеры нашли под бетонной плитой.

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Собака по кличке Панди (такое имя придумала сама Мария) оказалась больной, пишет 360. У животного обнаружили энтерит и паравирусную инфекцию.

Последние дни собака провела в ветеринарной клинике. "Боролись неделю", – сообщила Захарова в "Фейсбук". Все старания специалистов были тщетными. Помимо Панди умерли еще два щенка из помета, остальные живы, но тоже болеют.

По словам Захаровой, собака провела у нее дома всего один день. За это время она успела привязаться к питомцу. Дипломат рассказала трогательную историю о том, как Панди утащила с дивана мягкую игрушку, легла с ней под стол и спокойно смотрела на нее.

Мария Захарова пообещала не сдаваться. Скоро она вновь возьмет собаку из приюта. Учитывая сентиментальность представителя МИД, новый питомец также будет его радовать, а дипломат, свою очередь, рассказывать интересные истории в социальной сети.

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Автор: 8 декабря 2020, 13:33 Источник: Facebook
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