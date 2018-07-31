Соблазнительная Захарова произвела фурор на ланче у Верника

Один из самых популярных глянцевых журналов страны ОK! пригласил звезд на традиционный ланч в рамках фестиваля "Жара" в Баку. Главный редактор Вадим Верник в приятельских отношениях со многими из них. Его тактичность, деликатность, эрудированность и способность сопереживать импонируют знаменитостям и те с радостью приходят к нему на интервью и в качестве гостей. В этот раз за щедро накрытыми столами собрались певцы Александр Панайотов, Наталья Подольская, Юлианна Караулова, Жасмин, генеральный директор российского национального музыкального канала "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров и даже самый красивый дипломат страны – директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова. Легкая, изящная, казалось, это о ней секретарь суда в романе "12 стульев" говорил стихами: "Сама юность волнующая, // Сама младость ликующая, // К поцелуям зовущая, // Вся такая воздушная".