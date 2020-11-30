"Какая боль в глазах": Захарова взяла малыша из приюта

Вчера днем дипломат рассказала, что везет питомца домой, а чуть позднее напишет историю о том, как волонтеры нашли его одного под бетонной плитой. "А пока едем и придумываем имя", – подытожила Мария Захарова.
Подписчики активно отреагировали на этот поступок и стали благодарить Марию за ее доброе сердце и желание помочь. Не обделили вниманием и щенка: "Она разноглазая, как Дэвид Боуи", "Какой симпатичный пёсик, но с очень грустным умным взглядом! Ему повезло, что он нашёл дом!", "Красавец! Грусть в глазах. Освоится будет другой взгляд", – комментировали они.
Также поклонники предложили сотни имен для малыша и поделились своими историями любви с животными из питомников. Под публикацией более пятисот теплых сообщений.
Вечером Мария Захарова рассказала, что у щенка теперь есть имя: его зовут Панди. "Красивая какая! Тепла, верности, любви и защиты Вам и конечно же Панди!" – написала одна из поклонниц, и огромное количество людей поддержали ее. Многие прислали пламенные приветы от своих питомцев в виде трогательных фото.
Напомним, ранее дипломат рассказала, что скончалась ее любимая собака Ники. В 2007 году Мария Владимировна также забрала ее из приюта.
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