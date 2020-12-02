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Россияне могут остаться без новогодних игрушек

Россияне могут остаться без новогодних игрушек

Фото: Doreen Zorn/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) сделала важное заявление в преддверие Нового года 2021. Наших соотечественников предупредили, что они могут столкнуться с дефицитом импортных игрушек.
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Дело в том, что из-за пандемии коронавируса импортеры по всему миру столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями. Как пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина, дефицит елочных украшений может возникнуть из-за того, что импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товара.

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На ситуацию повлияли и простой заводов и ограничения на сообщения между странами. В итоге продавцы не смогли начать подготовку вовремя, крупные партии ввозят только сейчас.

В свою очередь директор Института стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что если перебои с поставками игрушек все же возникнут, ситуацию компенсирует низкий спрос на них из-за коронавирусных ограничений.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили, что сейчас нет проблем, связанных с ввозом и декларированием детских товаров. Кроме того, ведомство намерено развивать взаимодействие сторон исключительно в электронном виде, модернизируя свои сервисы. Это ускорит таможенные операции.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса россияне стали реже покупать искусственные елки к Новому году 2021. Продажи таких елок упали на 35%, но средний чек вырос на 14% – до 1649 рублей.

Автор: 2 декабря 2020, 17:02 Источник: "Известия" ✓ Надежный источник
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