Россияне могут остаться без новогодних игрушек

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса импортеры по всему миру столкнулись с серьезными логистическими проблемами и ограничениями. Как пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина, дефицит елочных украшений может возникнуть из-за того, что импортеры не успели ввести в Россию необходимый объем товара.
На ситуацию повлияли и простой заводов
и ограничения на сообщения между странами. В итоге продавцы не смогли начать
подготовку вовремя, крупные партии ввозят только сейчас.
В свою очередь директор Института стратегического анализа Игорь Николаев отметил, что если перебои с поставками игрушек все же возникнут, ситуацию компенсирует низкий спрос на них из-за коронавирусных ограничений.
В пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщили, что сейчас нет проблем, связанных с ввозом и декларированием детских товаров. Кроме того, ведомство намерено развивать взаимодействие сторон исключительно в электронном виде, модернизируя свои сервисы. Это ускорит таможенные операции.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса россияне стали реже покупать искусственные елки к Новому году 2021. Продажи таких елок упали на 35%, но средний чек вырос на 14% – до 1649 рублей.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Вопрос к мужчинам
Рашка-Парашка
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Начальник похотливое животное
Волосы у мужчин