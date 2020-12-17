"Я беременна": на конференции Путина журналистка хитрым образом привлекла внимание

Журналистка из Рязани придумала способ, как привлечь внимание Владимира Путина на пресс-конференции. Она взяла в руки яркую табличку с надписью "Я беременна" и держала ее до тех пор, пока российский лидер не обратился к ней. Президент дал девушке возможность высказаться.
Оказалось, что табличка никак не была связана с вопросом журналистки. Она попросила главу государства присвоить вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову, который спас во время пожара на полигоне несколько человек, звание героя.
"Вы нас надули", – ответил Путин.
Несмотря то, что девушка обманула президента, он пообещал рассмотреть вопрос о возможной награде Грекову.
Напомним, также "Дни.ру" писали, что во время пресс-конференции Владимир Путин зачитал обращение граждан из Рязанской области. Они рассказали президенту о сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Российский лидер напомнил, что на борьбу с инфекцией в субъекты федерации было выделено 10 миллиардов рублей. "Где деньги?", – задался вопросом он и пообещал разобраться в этом вопросе.
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