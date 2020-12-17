"Я беременна": на конференции Путина журналистка хитрым образом привлекла внимание

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина – отличная возможность для журналистов, жаждущих поговорить с президентом страны на насущные, важные темы. Но из-за большого количества представителей СМИ на мероприятии такой шанс предоставляется лишь немногим.



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