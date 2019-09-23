Расстреливали детей: дикие зверства убийц Михаила Круга взбудоражили россиян

ОПГ основали Александр Костенко по кличке Лом и Анатолий Осипов (Волк). Впоследствии именно из-за этого прозвища банда получит свое основное название. Лом был головой преступного проекта, а Волк – исполнителем. В постоянный состав входило шесть человек. Они часто устраивали показательные расправы, чтобы взять регион под контроль.
Сначала ОПГ убивала глав поселений, чтобы сажать на их места своих людей. Так они расправились с Игорем Жигановым, смотрящим поселка Максатиха. Потом они убили местного авторитета Жилова, чтобы заполучить лакомый кусочек – отрезок трассы "Москва – Санкт-Петербург".
Одним из самых жестоких и резонансных дел стало убийство семьи директора рынка города Кимры. "Тверские Волки" хладнокровно расправились с мужчиной, его женой и двумя малолетними детьми. Преступники проникли в дом и расстреляли семью из автоматов, сообщает телеканал "360".
Выйти на след членов ОПГ и задержать их удалось в 2008 году. Следователи смогли доказать причастность всех шести участников банды к 14 убийствам. К тому времени "Волками" руководил сын Осипова. По итогу расследования он и двое сообщников были отправлены в тюрьму на пожизненный срок. Остальные получили разные сроки заключения, в рамках которых рассказали о еще девяти убийствах.
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