Вдова Михаила Круга показала свадебное платье дочери и сообщила о ее замужестве

Вдова Михаила Круга сообщила о замужестве своей дочери. Марина Круг – приемная дочь знаменитого исполнителя.
Отмечается, что 24-летняя падчерица певца вышла замуж в свой день рождения. Ирина поздравила наследницу на своей странице в "инстаграме". Кроме того, знаменитая вдова показала Марину в свадебном платье и с букетом цветов.
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