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Общество

Восстановлена жуткая картина убийства Михаила Круга

Михаил Кург. Фото: commons.wikimedia.org
Дело об убийстве певца закрыто спустя 17 лет. Следственный комитет России (СКР) заявил, что удалось в подробностях восстановить картину убийства Михаила Круга. 
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Два члена бандитской группировки "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов сделали признание. Преступники рассказали, что один из них напал на дом шансонье, а другой наказал его убийцу Дмитрия Веселова.

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Осужденных пожизненно преступников вызвали на очную ставку из колонии в Ямало-Ненецком административном округе. Агеев признался в убийстве – его подельником был еще один член банды, Дмитрий Веселов, передает телеканал "360".

По словам Агеева, в планах преступников не было убийства. Глава банды хотел, чтобы Михаил Круг платил ему за покровительство, поэтому инсценировал нападение на дом артиста. Певца и его семьи не должно было оказаться дома. Однако все пошло не так, как планировали бандиты.

Михаил Круг собирался выступать на Дне города, а потом хотел остаться посмотреть салют. Но он вместе с семьей вернулся домой раньше, чем собирался. Веселов убил певца. Бросив артиста истекать кровью, преступники скрылись, сообщает "Экспресс газета".

Веселов позже он был убит другим представителем банды – Осиповым, который хорошо знал Михаила Круга и решил отомстить за него. После смерти Веселова уголовное дело в связи с убийством артиста было прекращено.

Выводы следователей прокомментировал певец Михаил Шуфутинский. "Имя убийцы Михаила Круга так долго не называлось, потому что никто не хотел обвинять человека, не имея неоспоримых доказательств того, что он совершил это страшное преступление… Но я уверен, что поклонники творчества Михаила Круга до сих пор скорбят об утрате", – цитирует певца РИА ФАН.

Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме 30 июня 2002 года. Дело было раскрыто лишь 17 лет спустя.

Автор: 23 сентября 2019, 13:16

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