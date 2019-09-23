Россия отбила провокацию с новым поворотом в деле Скрипаля

Дело Скрипаля получило новый неожиданный поворот, когда в СМИ появилась информация о новых жертвах отравляющего вещества новичок. В Великобритании захотели, судя по всему, воспользоваться этим обстоятельством для организации очередной провокации в то время, когда бывший российский разведчик и его дочь окончательно перестали выходить на связь.

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