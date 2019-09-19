Чудовищный поступок матери-кукушки зацепил Малахова за живое

Андрей Малахов заинтересовался судьбой четырехлетней девочки, которую мать-кукушка бросила в кафе. В студии программы "Прямой эфир" обсудили резонансную историю.



Жительница города Белореченска Лариса Аль-Хафиз Требо оставила собственную дочь в пиццерии. В карман девочке нерадивая мамаша положила записку: "Не отдавайте меня в детсад "Малютка", а примите к новым маме и папе".

Новости о брошенной четырехлетке быстро разлетелись по всей стране. Десятки семей готовы были удочерить малышку и требовали наказать ее мать. Чудовищный поступок жительницы Белореченска зацепил за живое даже видавшего виды Андрея Малахова.

Между тем органы опеки вернули девочку родительнице, которая пыталась от нее избавиться. Отец ребенка, гражданин Чада Абут Аль-Хафиз Требо, как только узнал о поступке жены, сразу же потребовал развод и заявил, что заберет дочь к себе.

Многодетная мать и общественный деятель Инна Молчанова, появившись в студии ток-шоу "Прямой эфир" заявила, что малышка находится в опасности. По ее мнению, Ларису Аль-Хафиз Требо необходимо лишить родительских прав. У той, помимо оставленной маленькой наследницы, есть еще старшие дети, сын и дочь, воспитанием которых занимаются другие люди.

В студию ток-шоу приехала и сама Лариса Аль-Хафиз Требо. Женщина объяснила свой поступок тем, что хотела привлечь внимание к проблемам в своей семье. Ее муж, африканец из Чада, обманом увез их общего сына. Она не видела мальчика уже пять лет. Сейчас дочерей Ларисы воспитывает бабушка.

"Там, где сейчас я живу, куда я не обращалась, на меня ноль внимания. Обращалась, чтобы сына забрать. Муж у меня его украл. Обманул меня, обманул Россию, обманул всех. Он забрал у меня сына. Я хочу, чтобы он здесь был, потому что если я сейчас его не верну, то никогда его не верну", – сказала Лариса в эфире программы "Прямой эфир".

Абут Аль-Хафиз Требо пообщался с редакторами программы по видеосвязи. Мужчина заявил, что Лариса сама отдала ему сына и даже позволила увезти его из страны.

"Мы договорились, что сын будет со мной, раз она сейчас не работает, у нее нет никакого дела. Мы ходили к нотариусу. Она дала разрешение, чтобы сын был со мной. Я видел в интервью, где она говорит, что я ей не помогал – это неправда. Я каждые два-три месяца отправляю ей деньги", – рассказал африканец в ток-шоу "Прямой эфир".

Аль-Хафиз Требо отметил, что звал супругу к себе на родину, однако та отказывается жить в Африке. Между тем, Абут не против, если Лариса переедет к нему с дочерью.