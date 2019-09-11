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Шоу-бизнес

"Я испортил ей жизнь": Малахов подключился к поискам пропавшего внука Шукшиной

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Дочь артистки Марии Шукшиной – Анна – ищет своего племянника. Звездное семейство не может дозвонится до матери годовалого Марка – Фрейи Зильбер. Редакция программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" помогла разыскать малыша.
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По словам Анны, ее брат – Макар Касаткин – подал иск на установление отцовства, он беспокоится за ребенка. Шукшины хотят забрать маленького Марка, но не могут его найти.

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Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

"Мы хотим забрать его. Даже сейчас мы не понимаем, где он находится, в каких условиях он обитает", – сказала Анна Шукшина в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".  

Отметим, что телефон Фрейи действительно недоступен. Соседи говорят, что на съемной квартире она не появлялась уже несколько месяцев. Похоже, что жилье бросили в спешке: квартира разгромлена, вещи разбросаны. В последний раз Зильбер видели в момент госпитализации с передозировкой.

Соседка Фрейи Зильбер в Санкт-Петербурге – Кристина Сумкова – предоставила редакции "Прямой эфир" шокирующее видео. На них Фрейя Зильбер в состоянии алкогольного опьянения развлекается с приятелем. В кадр попадают подозрительные таблетки и белый порошок в маленьких пакетиках.

В программе "Прямой эфир" появилась мать Фрейи Зильбер – Нина Лупачева. Женщина успокоила присутствующих.

"Марк находится у меня с мая месяца. С ним все замечательно. Он в хороших условиях. Мы с июля уже стали ходить в ясли в частные. Он пошел, уже играет в футбол. Ему уже год и четыре месяца", – рассказала бабушка маленького Марка.

Нина Лупачева отметила, что не получает алименты на внука. Макар Касаткин не перечисляет деньги на содержание сына.

Анна Шукшина вступилась за брата. По ее словам, Макар не работает с апреля. Платить алименты в размере семи тысяч рублей сын актриса Марии Шукшиной пока не может.

В студии "Прямой эфир" появилась и сама Фрейя Зильбер. Несостоявшееся невестка известной артистки рассказала, что несколько месяцев провела в центре реабилитации от алкогольной и наркотической зависимостей. Вскоре она собирается переехать в дом к матери и заняться воспитанием сына. Семейству Шукшиных ребенка она не отдаст.

Зильбер объяснила также, почему ее квартира находится в таком ужасном состоянии. По словам молодой мамы, она отдала ключи приятелю, который устроил там разгром в ее отсутствие. Прокомментировала она и порочащие ее кадры. Фрейя говорит, что запись – это постановка для микроблога, художественный вымысел.

По поводу происходящего высказался ведущий программы "Прямой эфир" Андрей Малахов. Шоумен был явно обижен на Фрейю Зильбер.

"Я поддерживаю сейчас только Нину в этой ситуации. Честно скажу, что до начала программы Фрейя сказала мне, что она больше не хочет ничего иметь общего со мной, что ей все надоело, что я испортил ей жизнь", – с горечью высказался Малахов.

11 сентября 2019, 16:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной

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