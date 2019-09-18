Дума вводит налоговые льготы для программы "Земский учитель"

Законопроект рассматривается в рамках реализации послания
президента Федеральному собранию, отметил спикер Госдумы.
"Расширяются основания предоставления налоговых вычетов при приобретении жилья. Их смогут получить граждане, которые воспользовались госпрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации", - сказал Володин парламентским журналистам.
Кроме того, упрощается процесс подтверждения прав на льготу или вычет при уплате налогов для многодетных семей. Вместо родителей этим будут заниматься уполномоченные органы, пояснил Володин.
По словам спикера, это оградит семей от неправильного начисления налогов и переплат. А с помощью многофункциональных центров россияне смогут подавать документы на льготы по земельному, имущественному и транспортному налогам, рассказал Володин. Это дает возможность уйти от бумажной волокиты, добавил спикер.
Ко второму чтению в законопроект внесен ряд поправок. В частности, от налогов освобождаются выплаты для педагогов, участвующих в программе "Земский учитель". Она начнет действовать со следующего года.
"Это позволит привлечь в сельскую местность новых специалистов и повысить качество образования на территории всей страны", - уверен председатель нижней палаты.
Володин напомнил, что аналогичное решение было принято ранее для участников программы "Земский доктор".
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