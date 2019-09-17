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Экономика

Трудовые книжки в России могут стать электронными

Фото: www.globallookpress.com
Госдума на пленарном заседании 17 сентября приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в России будут введены электронные трудовые книжки. Эта инициатива не только избавит бизнес от излишних трудозатрат, но и сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже для самих работников.
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Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин назвал законодательное обеспечение развития цифровой экономики одним из приоритетов работы Госдумы. Соответствует этому и принятие закона о введении электронных трудовых книжек.

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"Принятые сегодня поправки, с одной стороны, избавят бизнес от излишних трудозатрат, а с другой – сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаж", – объяснил Вячеслав Володин. Он отметил, что соответствующий законопроект уже давно ждет бизнес-сообщество.

Инициатива, в частности, обсуждалась в ходе больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики. "Возможности для перехода на "цифру" у компаний есть", – подчеркнул спикер Госдумы. Теперь осталось законодательно обеспечить эту возможность.

Для бизнеса, отметил Вячеслав Володин, этот закон даст возможность помочь своим отделам кадров освободиться от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек в устаревшем, бумажном формате. "Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников", – подчеркнул он.

Принятие законопроекта пойдет на пользу и работникам. "Появление электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже", – рассказал Володин.

Он добавил, что изменения затронут порядка 60 миллионов работников и 8,4 миллиона хозяйствующих субъектов. При этом переход с бумажных на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным.

В случае принятия законопроекта о внесении поправок в Трудовой кодекс в третьем, окончательном чтении, с 1 января 2021 года работодатели будут хранить все сведения о своих сотрудниках в электронном виде. Тем сотрудникам, которые захотят остаться с бумажной трудовой книжкой, будет необходимо до конца 2020 года подать соответствующее письменное заявление. Инициативу о введении в стране электронных трудовых книжек поддержала трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России.

Автор: 17 сентября 2019, 15:28

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