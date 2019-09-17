Трудовые книжки в России могут стать электронными

Госдума на пленарном заседании 17 сентября приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в России будут введены электронные трудовые книжки. Эта инициатива не только избавит бизнес от излишних трудозатрат, но и сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже для самих работников.

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