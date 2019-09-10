Врачи сбежали из операционной?: ужасная трагедия в роддоме шокировала Борисова

В студии Дмитрия Борисова обсудили нашумевшую историю из Ставропольского края. 24-летняя роженица Диана Келасова истекла кровью на операционном столе. Родственники умершей появились в эфире сегодняшнего выпуска "Пусть говорят" на Первом канале.

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