Врачи сбежали из операционной?: ужасная трагедия в роддоме шокировала Борисова

Диане Келасовой проводили кесарево сечение. В процессе извлечения младенца доктора зафиксировали резкое ухудшение состояния роженицы. Кроме того, из строя вышел кислородный аппарат .
По словам близких умершей, Диану оставили в операционной в одиночестве. Девушка потеряла около полутора литров крови и скончалась. Более того, в студии "Пусть говорят" младшая сестра Келасовой – Евгения Калайчева сказала, что у Дианы до родов не было показаний к операции. Будущая мама была здорова.
"Диагноз они поставили – эмболия околоплодными водами и предлежание плаценты. Нам приписывают порок сердца, увеличение почек, увеличение сердца. Ни в одних анализах этого нет. Делалось УЗИ за три дня до ее родов – все было идеально", – говорит сестра умершей в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".
Роды принимала врач с 45-летним стажем – 72-летняя Уманская Евгения Федоровна. По словам близких Дианы, в разгар операции медик сослалась на повышенное давление и ушла ставить себе капельницу. Между тем, вторая акушерка вообще покинула территорию больницы, заявив, что ей необходимо срочно ехать к мужу.
В студии программы "Пусть говорят" появилась медсестра Светлана Романович, которая была свидетелем произошедшего. Она сообщила, что Диану Келасову пытались спасти. На помощь к умирающей роженице сбежались врачи со всей больницы. Слова о том, что врачи сбежали из операционной – неправдивы.
"Когда медикаментозно стабилизировали давление – давление было в пределах 120 на мониторе – в тот момент была хирургическая пауза. Мы вышли стояли у операционной. Вышла Евгения Федоровна и попросила померить ей давление", – поделилась медсестра.
По словам Светланы Романович, с Дианой в тот момент оставался только реаниматолог, который не сразу понял, что роженица истекает кровью. "Заметили, когда кровь начала капать на пол", – шокировала заявлением присутствующих в студии "Пусть говорят" медсестра.
Также выяснилось, что Диана умерла на следующий день после того, как на свет появился ребенок. Какое-то время Келасова находилась в коме.
Между тем, родственники умершей роженицы настаивают – Диану необходимо было направить в более оснащенную больницу – в краевой центр. В роддоме, куда попала Диана, нет оборудования для проведения операций.
На данный момент по факту смерти
Дианы Келасовой комиссия министерства здравоохранения Ставропольского края проводит проверку. Управление Следственного комитета по Ставропольскому краю тоже заинтересовалось этим случаем.
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