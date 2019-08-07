Коварство и интриги: шокирующий поворот в деле Скрипалей

Виктория предположила, что интриган Джонсон спланировал коварное преступление в отношении Юлии и Сергея Скрипалей, чтобы сместить со своего поста Терезу Мэй. По ее словам, вначале она считала, что ее родственники пострадали из-за обычного бытового отравления.
Однако затем племянница экс-сотрудника ГРУ начала думать, что во всем может быть виноват новый британский премьер. Ведь именно он первым сообщил об инциденте. Теперь же, вступив в должность, британские полицейские наконец сообщили, что никаких доказательств отравления нет. "В чудеса верите? Я нет", - цитирует Викторию Скрипаль "Царьград".
Также племянница бывшего сотрудника ГРУ прокомментировала заявление британских правоохранителей. Изначально женщина говорила, что Россия непричастна к отравлению Скрипалей, а все обвинения в адрес Москвы беспочвенны.
Как писали "Дни.ру", по утверждению британских властей, Сергея и Юлию Скрипаль отравили 4 марта 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок" в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отвергает все обвинения Лондона.
Популярные темы форума
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Принят перечень опасных пород собак.