Пророчество Ванги сбывается: после тревожных новостей Малахов заговорил о скором конце света

Этим летом тревожные сообщения о таинственной гибели пчел поступали со всей России. В 20 регионах зафиксирована массовая гибель насекомых. В ток-шоу "Прямой эфир" разобрались в происходящем. Андрей Малахов провел собственное расследование.

Исчезновение пчел грозит человечеству массовым неурожаем, дефицитом продуктов и даже голодом. Эти насекомые, пока собирают нектар, опыляют 90 процентов всего, что растет на полях. В итоге земля может превратиться в безжизненную пустыню всего через несколько десятков лет.

По словам ведущего ток-шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова, если верить пророчеству Ванги, гибель пчел – предвестник конца света. Между тем ученые говорят, что эти насекомые – индикаторы экологического состояния региона.

В студии ток-шоу "Прямой эфир" появился житель Московской области Валерий Плеханов. Мужчина более 20 лет занимается пчеловодством. Последние три года он терпит убытки, так как его пасека практически вся вымерла.

Происходящее в регионе Валерий называет "биологическим Чернобылем". По его словам, гибнут не только пчелы, а вообще все насекомые–опылители – бабочки, шмели, стрекозы – их просто никто не считает. Проблемы затронули Зарайский и Каширский районы Московской области.

Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" рассказал, что в смерти насекомых виновны химикаты, которыми обрабатывают частные рапсовые поля. Яды распыляют в 50 метрах от его пасеки и дома, хотя по правилам санитарно-защитная зона при распылении таких веществ не менее 300 метров.

Плеханов отметил, что обработка должна вестись только в темное время суток, однако хозяева рапса плевать на это хотели. Более того, жителей окрестных деревень никто не предупреждает о распылении. Дети и старики периодически травятся пестицидами.

Похожая ситуация складывается в Татарстане. Председатель местной общественной организации пчеловодов Сергей Котков рассказал Андрею Малахову, что только по официальным данным в их регионе зафиксировано четыре тысячи погибших пчелосемей. Их насекомые тоже умирают из-за ядохимикатов.

Татьяна Ласкина из Тульской области потеряла не только большую часть своей пасеки, но и сама отравилась пестицидами. "У нас обрабатывали поля. Поля находятся в 200 метрах от нашей пасеки. Тоже рапс. Я находилась на пасеке. Почувствовала запах химический, это было часов 12 дня", – сказала женщина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".

На связь со студией выходила Удмуртия. По словам местных пчеловодов, у них умирают не только пчелы. Погибают трясогузки – птицы, которые питаются этими насекомыми.

Общественный деятель Зарайского района Московской области Владимир Пахоменко сообщил, что его земляки написали тысячи жалоб в различные инстанции, а воз и ныне там. Их либо игнорируют, либо присылают отписки.

"Мы стали изучать, что за рапс? Для чего он нужен? Узнали, что используют в косметике, но основа – биодизель. Они поставляют этот рапс в Европу и Китай, там производят экологически чистое топливо. То есть нам всю грязь, а им экологически чистое топливо", – отметил Владимир Пахоменко в сегодняшнем выпуске "Прямого эфира".

Андрей Малахов сообщил, что в последние несколько лет в России не контролируется производство, применение, реализация, транспортировка, хранение, уничтожение и ввоз пестицидов и агрохимикатов. Министерство сельского хозяйства лишено возможности это контролировать. Уже подготовлено 15 вариантов изменений в закон, регламентирующий обращение с пестицидами, но пока ни одна редакция не согласована экспертами Минэкономразвития и Роспотребнадзором.