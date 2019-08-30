Пророчество Ванги сбывается: после тревожных новостей Малахов заговорил о скором конце света

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Пятница 30 августа
Лента новостей
17:56
Под Москвой подростки издевались над 80-летними пенсионерками
17:53
Максакова рискует остаться без элитной квартиры в Москве
17:38
В Череповце строитель спрятал труп убитой им женщины на балконе
17:37
"Все только начинается": Бузова и Батрутдинов вместе вернулись с райского курорта
16:38
Зеленский получил пугающий намек из России
16:24
"Это не наш национальный продукт": россиян призывают отказаться от шаурмы
15:53
Под Петербургом живодер застрелил двух собак и скрылся
15:40
Совет на выходные 31 августа – 1 сентября
15:39
Оставшаяся с ребенком без жилья избранница Виторгана взывает о помощи
15:31
Проиграла болезни: жену звезды шоу "Битва экстрасенсов" съел рак
15:23
Сотни мешков с черепами: кузбассовец нашел в лесу множество трупов
15:17
"Привыкает": как живет загнанный в угол Порошенко
14:58
"Как инфаркт в 26 лет?": узнавший диагноз Корчевников не сдержался
14:50
Не пьем, а оздоравливаемся: неожиданная польза красного вина
14:47
Эрдоган начал переговоры с Россией по Су-57
14:30
Рецепт крем-супа из тыквы с креветками
14:25
Лукашенко бросился к Путину после пощечины от американцев
14:18
"Шикарная Викуша!": россияне "облизали" модницу Боню
14:09
Ягудин назвал Тотьмянину коровой
14:07
"Зачем ждать до 80?": муж порадовал Александрову необычным подарком в день рождения
13:52
В столице выберут самую красивую девушку России
13:45
Странное явление у Крымского моста взволновало россиян
13:41
В Москве-реке обнаружили труп топ-менеджера крупной корпорации
13:34
Правда о здоровье Заворотнюк: выгоден ли рак звезде сериалов
13:17
"Токсичная подруга": Бородину больно побили за вранье
13:09
Вдова раскрыла интимные подробности жизни с Кобзоном
13:05
Психолог вывел простую формулу счастья
12:24
"Сладуськи!": жена и дочь Тарасова привели народ в восторг
12:12
Крым призвали готовиться к вторжению Украины
12:05
Неизлечимая болезнь: Катерина Шпица обнародовала свой диагноз
11:57
Россиян предупредили о глобальных переменах
11:31
Зеленского признали виновным в убийстве
11:29
Ослепительная Ротару заткнула за пояс молодую Брухунову
11:29
"Это исчадие ада": Разин раскрыл виновника ссоры с Шатуновым
11:20
Известная актриса показала роскошные формы
10:48
"Может сесть": непослушному Порошенко вынесли приговор
10:46
70-летняя Муравьева поразила новой внешностью
10:39
Лукашенко назначил цену за предательство Путина
10:30
"Надоело": Стоянов жестко высказался о романе с Догилевой
10:27
Пять иностранцев разбились в ДТП в Подмосковье
10:23
Главные события Москвы
10:21
Дерзкий Трамп вылил ушат помоев на мечущегося Зеленского
10:19
Идиоты полные: Бородина вступилась за Пынзаря
09:38
Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной
09:10
Полина Гагарина о новой беременности
09:03
В годовщину смерти украинцы разворошили прошлое Иосифа Кобзона
08:46
"Все есть для хорошего секса": Петросян и Брухунова вызвали фурор
08:34
Дочь бывшего тренера ФК "Барселона" умерла в страшных мучениях
08:20
Нет денег: актера Числова оказалось не на что хоронить
07:20
Обезумевший от ярости Ефремов в платье напал на мужчину
06:30
Прогнувшийся под американцев Лукашенко выступил с заявлением
04:23
Известный певец из-за обмана потерял миллион
02:19
56-летняя звезда Голливуда ошеломила изменившимся лицом
00:08
Мать Тимати отчитали за публичное признание в аборте
23:45
"Меня называют стареющей жирной алкоголичкой": Лолита впервые озвучила причины развода
21:51
Народ взбунтовался против Крымского моста
21:49
Дочери Агутина и Варум приходится работать официанткой
21:47
"Верни пышную шевелюру!": звезда ТНТ кардинально изменилась
21:44
Под Петербургом трое мигрантов изнасиловали женщину
21:20
Объявлено о закрытии телепроекта "Дом-2"
21:13
Оставшийся без наследства Солнцев велел жене-старушке выкопать тело "мерзавца" отца
20:59
В Москве эвакуировали дом из-за похожего на гранату предмет
20:38
"Другого пути нет": в Раде сообщили о свержении Зеленского
20:32
Стеснение пропало: Петросян с молодой любовницей впервые вышли в свет
20:32
Умерла звезда сериала "Граф Монте-Кристо"
20:27
В Ленинске-Кузнецком пассажиры маршрутки получили серьезные ожоги
20:25
"Замораживает" организм: 57-летняя Андреева раскрыла секрет молодости
20:24
В Удмуртии лжеучитель украл у студентки 50 тысяч
20:05
Бузову поставили в один ряд с потешающими народ кривляками
19:51
Отчаявшаяся Седокова рвет на себе волосы из-за сына
19:37
В лифте одного из домов Калининграда нашли труп
19:24
"Это сухость алкоголиков!": исхудавшая Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры
18:46
Брошен и забыт: будущее Крымского моста возмутило россиян
18:14
Бондарчука обчистили прямо во время съемок
17:53
Не так припарковался: под Москвой Porsche за пять миллионов изуродовали краской
17:16
Полуобнаженная Высоцкая рассказала о внезапных переменах
16:34
"Тетки разорвали бы на куски": Корчевникову рассказали о пользе ранней женитьбы
16:32
Под Москвой произошла смертельная массовая авария
16:22
Положение парализованного Бориса Моисеева ухудшилось
16:18
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
15:50
Крутой серьезно поговорил с Пугачевой по поводу "Новой волны"
15:41
Дома совсем другой: дочь Глаголевой показала истинное лицо "зверя" Овечкина
15:38
Отец или другие: сын Фриске оказался перед тяжелым выбором
15:19
Две кружки пива днем: Маркл и Гарри потащили ребенка в паб
15:18
Наргиз проговорилась о реальном положении Фадеева: всем рулит Серябкина
15:08
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 августа 2019 года
15:02
Актер без Оскара: как тайская собака выпрашивает вкусняшки (видео)
14:57
Странная выходка беспардонного Лукашенко возмутила народ
14:44
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
14:42
"Теперь нас трое": покалеченная любовница Виторгана сделала заявление
14:18
Коллаген – пить или не пить?
14:08
Конец света: к Земле летят гигантские астероиды
14:00
Порошина рассказала о появлении в семье мужчины с характером
13:59
Лолита ответила на жесткий выпад Варум
13:51
Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны
13:31
Путин и Меркель срочно созвонились
13:09
Дерзкий план предавшего Путина Лукашенко провалился
13:07
Известная актриса убита горем после страшной трагедии
13:00
Еще одна потеря: Бородина осталась без близкого человека
12:50
Обнаглевший Трамп спровоцировал Макрон на поцелуй
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
"Вы хотите ребенка, а он нет": Корчевникова возмутило безразличие Ефремова к беременности возлюбленной
Выиграй предсказание от астролога
Свержение Зеленского: срочное сообщение о ситуации в Киеве
Нерадивый Зеленский крупно подставил Украину
Наглеца Порошенко наказали за атаку на журналиста
Общество

Пророчество Ванги сбывается: после тревожных новостей Малахов заговорил о скором конце света

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Этим летом тревожные сообщения о таинственной гибели пчел поступали со всей России. В 20 регионах зафиксирована массовая гибель насекомых. В ток-шоу "Прямой эфир" разобрались в происходящем. Андрей Малахов провел собственное расследование. 
прочитано 706 раз

Исчезновение пчел грозит человечеству массовым неурожаем, дефицитом продуктов и даже голодом. Эти насекомые, пока собирают нектар, опыляют 90 процентов всего, что растет на полях. В итоге земля может превратиться в безжизненную пустыню всего через несколько десятков лет.

ПО ТЕМЕ

Размахивал младенцем на многометровой высоте: Малахов обнародовал подробности леденящей душу истории

Обнаглели: Андрей Малахов заступился за униженную пенсионерку

Малахова хотят выгнать с России 1

 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

По словам ведущего ток-шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова, если верить пророчеству Ванги, гибель пчел – предвестник конца света. Между тем ученые говорят, что эти насекомые – индикаторы экологического состояния региона.

В студии ток-шоу "Прямой эфир" появился житель Московской области Валерий Плеханов. Мужчина более 20 лет занимается пчеловодством. Последние три года он терпит убытки, так как его пасека практически вся вымерла.

Происходящее в регионе Валерий называет "биологическим Чернобылем". По его словам, гибнут не только пчелы, а вообще все насекомые–опылители – бабочки, шмели, стрекозы – их просто никто не считает. Проблемы затронули Зарайский и Каширский районы Московской области.

Герой сегодняшнего выпуска ток-шоу "Прямой эфир" рассказал, что в смерти насекомых виновны химикаты, которыми обрабатывают частные рапсовые поля. Яды распыляют в 50 метрах от его пасеки и дома, хотя по правилам санитарно-защитная зона при распылении таких веществ не менее 300 метров.

Плеханов отметил, что обработка должна вестись только в темное время суток, однако хозяева рапса плевать на это хотели. Более того, жителей окрестных деревень никто не предупреждает о распылении. Дети и старики периодически травятся пестицидами.

Похожая ситуация складывается в Татарстане. Председатель местной общественной организации пчеловодов Сергей Котков рассказал Андрею Малахову, что только по официальным данным в их регионе зафиксировано четыре тысячи погибших пчелосемей. Их насекомые тоже умирают из-за ядохимикатов.

Татьяна Ласкина из Тульской области потеряла не только большую часть своей пасеки, но и сама отравилась пестицидами. "У нас обрабатывали поля. Поля находятся в 200 метрах от нашей пасеки. Тоже рапс. Я находилась на пасеке. Почувствовала запах химический, это было часов 12 дня", – сказала женщина в эфире ток-шоу "Прямой эфир".

На связь со студией выходила Удмуртия. По словам местных пчеловодов, у них умирают не только пчелы. Погибают трясогузки – птицы, которые питаются этими насекомыми.

Общественный деятель Зарайского района Московской области Владимир Пахоменко сообщил, что его земляки написали тысячи жалоб в различные инстанции, а воз и ныне там. Их либо игнорируют, либо присылают отписки.

"Мы стали изучать, что за рапс? Для чего он нужен? Узнали, что используют в косметике, но основа – биодизель. Они поставляют этот рапс в Европу и Китай, там производят экологически чистое топливо. То есть нам всю грязь, а им экологически чистое топливо", – отметил Владимир Пахоменко в сегодняшнем выпуске "Прямого эфира".

Андрей Малахов сообщил, что в последние несколько лет в России не контролируется производство, применение, реализация, транспортировка, хранение, уничтожение и ввоз пестицидов и агрохимикатов. Министерство сельского хозяйства лишено возможности это контролировать. Уже подготовлено 15 вариантов изменений в закон, регламентирующий обращение с пестицидами, но пока ни одна редакция не согласована экспертами Минэкономразвития и Роспотребнадзором.

30 августа 2019, 16:58

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

"Все только начинается": Бузова и Батрутдинов вместе вернулись с райского курорта
Оставшаяся с ребенком без жилья избранница Виторгана взывает о помощи
Проиграла болезни: жену звезды шоу "Битва экстрасенсов" съел рак
Ради Мироновой любовник бросил родившую жену

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Политика

Прогнувшийся под американцев Лукашенко выступил с заявлением

Батька уходит на Запад
Шоу-бизнес

"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской

Певица написала открытое письмо эксцентричной артистке
Политика

Сделано заявление об обмене заключенными между Россией и Украиной

Информация поступает противоречивая
Шоу-бизнес

Идиоты полные: Бородина вступилась за Пынзаря

Все случилось после дня рождения Курбана Омарова

Гороскоп

Совет на выходные 31 августа – 1 сентября
Россиян предупредили о глобальных переменах
Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru