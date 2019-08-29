Размахивал младенцем на многометровой высоте: Малахов обнародовал подробности леденящей душу истории

В студии Андрея Малахова обсудили резонансный случай, который произошел в Саранске. В программе "Прямой эфир" появилась Татьяна Иванова, шестимесячного ребенка которой пытались выкинуть с третьего этажа.

Несколько дней назад Сеть облетели леденящие душу кадры, на которых пьяный мужчина размахивает младенцем на многометровой высоте. 37-летний Дмитрий Иванов грозился убить собственную шестимесячную дочь. На земле в это время развернули надувной батут, дежурили спасатели и скорая.

С соседнего балкона к нему пробрались полицейские. Сначала они пытались повлиять на Дмитрия уговорами. Потом стражи порядка и сотрудник МЧС перелезли к дебоширу, обезвредили его, передали младенца врачам.

"С ней все хорошо, слава богу, на дочери ни одной царапины", – рассказала о состоянии ребенка Татьяна Иванова в эфире программы "Прямой эфир".

Женщина сообщила, что, по словам докторов, на психике ребенка этот кошмарный эпизод не отразится. В таком возрасте дети не запоминают происходящее.

Татьяна Иванова призналась Андрею Малахову, что наблюдала за спасением дочери с улицы. Когда ситуация накалилась до предела, она потеряла сознание.

"В этот момент она у него выскальзывает, – вспоминает произошедшее Иванова. – Делает сальто, и он ее ловит. Вижу, он ее до такой степени сильно прижал, что она начала синеть. В этот момент я закричала: "Сделайте что-нибудь. Она синеет". В это время полезли сотрудники. Я испугалась – сейчас они его собьют, и он выронит ребенка".

В день происшествия Иванова уехала в больницу навестить родственницу. Дмитрий присматривал за малышкой. Оставлять ребенка с отцом Татьяна не боялась. Она досрочно вышла из декретного отпуска. Сидеть с дочерью приходилось безработному супругу.

Возвращаясь домой, Татьяна увидела Дмитрия у подъезда. Мужчина был изрядно пьян. Ребенка с ним не было. Малышку он оставил одну дома. Женщина потребовала у мужа ключи от квартиры. Супруги начали разговаривать на повышенных тонах.

"Он психанул, и со словами: "Иди к балкону, сейчас увидишь шоу" он заходит в подъезд и закрывает за собой дверь. Проходит минут пять-семь, соседка мне говорит, что он выкидывает вещи, технику с балкона", – сообщила мать малышки ведущему "Прямого эфира".

По словам Ивановой, муж признавал, что у него зависимость от алкоголя и бороться с пагубным пристрастием не может. Татьяна отметила, что супруг и раньше проявлял агрессию.

"Были у нас периодически скандалы, разногласия. Я не отрицаю, бывало. Он поднимал на меня руку", – сказала женщина.

В ток-шоу "Прямой эфир" появился отец Дмитрия Александр Иванов. Свекор Татьяны заявил, что она знала, за кого выходила замуж. Его сын неоднократно судим, никогда не хотел работать и жить по совести. Дмитрий альфонс, который живет за счет жен. Иванова его третья супруга.

"Это мразь! Он нам жизнь сломал с женой", – сказал Александр в сердцах.

Также в "Прямом эфире" провели прямое включение из Саранска. Эксперты ток-шоу смогли лично поблагодарить участкового Василия Мартынова и старшего сержанта полиции Виктора Ковальчука за спасение девочки.

После этого стало известно, что Дмитрию Иванову предъявили обвинение по серьезным статьям Уголовного кодекса: "Покушение на убийство" и "Посягательство на жизнь работника полиции". По словам адвоката задержанного, Сергея Кудаева, Дмитрию может грозить пожизненное лишение свободы. Все обвинения Иванов отрицает.