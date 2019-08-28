Обнаглели: Андрей Малахов заступился за униженную пенсионерку

Шоумен Андрей Малахов пригласил в студию пенсионерку Валентину Лисечко, которую не пустили в самолет сотрудники аэропорта. В студии ток-шоу "Прямой эфир" пожилая женщина раскрыла детали скандального эпизода.

Около недели назад в Сети появилось видео, на котором Валентина Лисечко пытается попасть на рейс в аэропорту Краснодара. Пенсионерка умоляет принципиальных сотрудниц авиакомпании пустить ее в салон. Душераздирающий ролик получил огромный общественный резонанс.

Телеведущий Андрей Малахов пригласил героиню скандального видео в студию "Прямого эфира". Шоумен назвал пенсионерку "многострадальной пассажиркой" и посочувствовал.

"Я все еще в себя не могу прийти, – сказала Лисечко Малахову. – В аэропорту меня не пропустили в Чебоксары. Я летела с Краснодара с отпуска. К маленьким внукам, дочь у меня там живет, они меня ждали. Детские самолетики у меня были куплены, ну как же без подарка я поеду в Чебоксары. Меня не было два года. Я сама живу в Сургуте".

По словам Валентины, на посадку она пришла заранее. Заявление компании перевозчика о том, что она опоздала на рейс, неправдивы.

"Я специально сидела, чтобы люди прошли, и последние мы вдвоем были. За мной ведь стояла девушка. Ее ведь пропустили. Сотрудница посчитала, что у меня негабаритность. Она билет взяла с паспортом: "Что за сумочки ты везешь?" – поведала Валентина Лисечко в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".

Героиня ток-шоу рассказала, что за провоз пары пластмассовых самолетиков, которые практически ничего не весят, девушка у стойки регистрации потребовала заплатить три тысячи рублей. Этих денег у Валентины с собой не было. В конце концов она согласилась выкинуть гостинцы в мусор, однако сотрудница авиакомпании была непреклонна.

Выход закрыли, посадку объявили завершенной. Билет пенсионерки разрезали и сделали отметку, что она "опоздавший пассажир". Лисечко проводили к представителю авиакомпании, однако тот оказался ей помочь. Деньги за билет женщине никто не вернул.

Скандал произошел на глазах у других пассажиров. Неравнодушные свидетели происшествия заступались за униженную пенсионерку.

По словам ведущего ток-шоу "Прямой эфир", путешественники постоянно жалуются на хамство и произвол авиакомпаний. В России некоторые авиаперевозчики настолько обнаглели, что отказывают пассажирам в инвалидных колясках.