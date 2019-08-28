"Я не проститутка, а индивидуалка": жрица любви ошарашила Борисова в прямо в эфире

Проститутка из Уфы Мария Лусникова искала помощи в студии Дмитрия Борисова. В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале раскрыли детали нашумевшего уголовного дела.

Мария Лусникова рассказала, что много лет оказывает интимные услуги за деньги. Своей профессии она не стесняется. "Я не проститутка, а индивидуалка", – заявила 41-летняя женщина, войдя в студию ток-шоу "Пусть говорят". Слова женщины вызвали бурную реакцию присутствующих. Даже видавший виды Дмитрий Борисов был ошарашен.

По словам жрицы любви, 31 декабря 2018 года ее изнасиловал 24-летний уроженец Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими. Молодой мужчина появился в ее квартире как клиент. Их встреча не задалась с самого начала: Осиа с порога потребовал у Марии 500 долларов.

Как говорит Лусникова, нигериец напал на нее, начал душить. После этого мужчина взял нож на кухне и пригрозил расправой.

"Когда он все обыскал, ничего не нашел, он спросил: "Где у тебя находятся презервативы?" Вам смешно, а для меня это было странно. У меня даже не было мысли о том, что он хочет воспользоваться моим телом", – сказала жрица любви, вызвав смех у присутствующих в студии "Пусть говорят".

"Все смеются, понятно, что эта история не очень простая, но ничего смешного то нет, если правда все то, что говорит Мария. У нее руки трясутся, обратите внимание", – успокоил зал Дмитрий Борисов.

Мария сообщила, что Осиа ее изнасиловал. Также похитил у нее деньги, четыре мобильных телефона и планшет.

Отметим, что на малой родине Лусниковой мало кто верит. Друзья и соотечественники выступают в защиту Эбитими. В студии "Пусть говорят" появились приятели обвиняемого в изнасилования.

По их словам, жрица любви и иностранец познакомились в 2017 году, нигериец вызвал россиянку на дом. Внешность Марии не устроила Осиа, от интима с ней он отказался. Мужчина отправил проститутку восвояси. После этого Эбитими узнал, что у него пропали деньги, 500 долларов. Друзья иностранца говорят, что тот два года искал ночную бабочку, чтобы вернуть деньги. В ее дом он приехал забрать украденное, но не более.

Осиа Альфаеусу Эбитими грозит до 20 лет тюрьмы. Нигериец, который приехал в Россию получать высшее образование, восемь месяцев дожидается завершения расследования в СИЗО. Свою вину он не признает.

Эксперты "Пусть говорят" в большинстве своем критично высказались в отношении версии, которую изложила Мария Лусникова. По словам ведущего шоу Дмитрия Борисова, понять, было ли изнасилование, сложно.