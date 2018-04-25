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В Москве появился медицинский центр мирового класса

Фото: stroi.mos.ru
Московский уровень медицины – один из самых высоких в России. Неслучайно, что именно в столице реализуется беспрецедентный для нашей страны проект – создание Международного медкластера в инновационном центре "Сколково". На днях завершилось строительство его первого корпуса, и уже совсем скоро москвичи смогут получить медицинскую помощь от лучших мировых клиник и ведущих специалистов. И все это совсем рядом, достаточно просто "перешагнуть" за МКАД.
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Разрешение на ввод здания в эксплуатацию уже получено. Через несколько месяцев москвичи смогут посетить современный, отвечающий всем мировым стандартам диагностической корпус на базе известной израильской клиники "Хадасса", где им предложат медицинские услуги высочайшего качества. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в рамках медкластера создан также современный симуляционный центр.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

"Оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля Hadassah. Надеюсь, в течение ближайших месяцев закончится поставка оборудования и комплектация кадрами этой клиники", – сказал мэр в ходе осмотра нового корпуса. По его словам, это очень важный проект для столицы, который позволит горожанам получить услуги в ведущих клиниках мира. Более того, подчеркнул градоначальник, в медицинском кластере будут созданы все условия для обучения и переподготовки кадров, при этом столичные врачи смогут перенимать опыт у своих зарубежных коллег.

Совместная практика российских и израильских специалистов позволит выявлять заболевания на ранней стадии. Все исследования будут учитывать индивидуальные особенности пациента. "Мы надеемся, что этот диагностический центр позволит здоровым людям узнать о потенциальных проблемах со здоровьем раньше и предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других", – отметил генеральный директор "Хадасса" Зеев Ротштейн.

Фото: stroi.mos.ru

Площадь помещений медцентра "Хадасса" вместе со вспомогательными и административными помещениями составит более 4,5 тысячи квадратных метров. В его составе будут отделения лучевой диагностики и УЗИ, эндоскопии, кардиологии, кабинеты гинеколога, онколога, эндокринолога, офтальмолога и других специалистов, клинико-диагностическая лаборатория и дневной стационар на четыре койки.

В рамках первой очереди медкластера также будут помещения, не связанные непосредственно с медициной, но являющиеся при этом его важной составной частью. Это административный блок, конференц-зал с тремя светодиодными видеостенами высокого разрешения, где можно проводить конференции, презентации, семинары и другие мероприятия.

Фото: stroi.mos.ru

Посетители диагностического центра смогут перекусить в кафе на 100 мест, которое расположится в многосветном атриуме "Зимний сад" с общественной зоной. Из него откроются два вестибюля – поликлинический и административный. Также в корпусе разместится прачечная.

По словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина, медицинский кластер сможет принять до 300 тысяч пациентов в год. "В результате строительства медкластера на территории "Сколково" появятся представительства не менее 10 зарубежных медицинских учреждений", - подчеркнул он.

Марат Хуснуллин (в центре) Фото: stroi.mos.ru

Кластер будет совмещать в себе не только медицинскую, но и научную, образовательную и исследовательскую функцию. Как отметил Хуснуллин, первая образовательная программа, которая пройдет совместно с университетами Гронинген и Утрехт из Нидерландов, стартует в центре уже в ближайшее время. Так, 26-27 апреля пройдет научно-практическая конференция "Лучшие мировые практики управления качеством медицинской помощи". Она ориентирована на внедрение в отечественных медицинских учреждениях эффективных инструментов по управлению качеств оказываемых услуг.

В следующем месяце состоится совместный с израильской клиникой "Ассута" семинар. "А в сентябре пройдет серьезная конференция, организатором которой станет первый резидент медкластера – клиника "Хадасса", – рассказал Хуснуллин. Кроме того, здесь появится учебно-тренировочный центр, который позволит развивать новые медицинские технологии и направления в стране, даст возможность обучать практикующих врачей государственных и частных клиник как столичного региона, так и других субъектов Федерации.

Фото: stroi.mos.ru

При медкластере также планируется создать экспертный совет. Он объединит видных деятелей в области медицины со всей страны. Совет поможет отбирать самые передовые мировые компании для работы в кластере, что позволит обеспечить высочайший уровень услуг для посетителей.

Важный вопрос – транспортная доступность комплекса. "Сколково" располагается в непосредственной близости от Московской кольцевой автодороги. Путь до центра Москвы отсюда составляет всего лишь 20 минут.

С открытием диагностического центра строительство кластера не заканчивается. К 2021 году в "Сколково" появится многопрофильный госпиталь с акцентом на лечение онкологических заболеваний. "Сейчас ведутся работы по проектированию терапевтического корпуса. Строительство госпиталя и центра реабилитации с апарт-отелем будут завершены в 2021 году", – отметил Марат Хуснуллин.

Фото: stroi.mos.ru

Всего в ближайшие 10-15 лет на территории инновационного центра будет размещено около 15 клиник. Там москвичи смогут получить лечение от наиболее тяжелых и распространенных заболеваний – кардиологических, ортопедических, травматологических, а также онкологии и неврологии.

Фото: stroi.mos.ru

При этом руководство Москвы максимально упрощает признание на территории медкластера "Сколково" разрешительной документации на медицинскую и образовательную деятельность и привлечение иностранных специалистов. Для данной зоны созданы особые законодательные условия, которые позволяют снизить административные барьеры. Это позволит привлечь в нашу страну качественные технологии и современные стандарты лечения.

Фото: Пресс-служба

В целом медицина в столице развивается последние годы стремительными темпами. За 2011-2017 годы в Москве было построено 66 объектов здравоохранения. Только в прошлом году для горожан открылись восемь объектов, пять из которых были построены за счет бюджета столицы, а три – на основе внебюджетных источников финансирования.

До 2020 года в Москве появится еще 62 объекта. В их числе - больничный комплекс с родильным отделением в Коммунарке на 1000 мест, перинатально-кардиологический центр государственной городской клинической больницы №67, поликлиники в разных районах столицы, а также подстанции скорой помощи.

Автор: Иван Поляков25 апреля 2018, 15:42

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