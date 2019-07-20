Раскрыт секрет стройной фигуры Кейт Миддлтон

На Уимблдонский турнир супруга принца Уильяма явилась в темно-зеленом платье с пуговицами и рукавами-фонариками. Наряд подчеркивал идеальную фигуру герцогини.
Источник, близкий ко дворцу, рассказал Daily Mail, как Кейт удалось достичь такого результата. Оказалось, Миддлтон ввела в свой плотный график на каждый день одно упражнение – планку.
"Ей нравится напрягать все мышцы живота. Существует три разновидности планки: основная, боковая и вертикальная, и все три Кейт может удерживать в течение 45 секунд и сделать не менее десяти подходов", – отметил инсайдер.
Отметим, месяц назад в СМИ поползли слухи о четвертой беременности Миддлтон. Но выяснилось, что герцогиня Кембриджская просто поправилась, а из-за трех родов мышцы живота ослабли и создалась видимость, что она в положении.
Как сообщает teleprogramma.pro, именно эти сплетни мотивировали Кейт привести себя в прежнюю форму. Собственно, для достижения ощутимого результата супруге принца Уильяма понадобилось всего 30 дней.
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