Раскрыт секрет стройной фигуры Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон уже 38-й год, а она, совсем как юные девушки, до сих пор носит 40-й размер одежды. Притом что она – многодетная мать и не располагает большим количеством свободного времени, чтобы позволить себе тренажерный зал.

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