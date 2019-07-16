"Как старуха": народ врезал плюнувшей на себя Миддлтон

Пользователи Сети пришли к выводу, что 37-летняя герцогиня К5мбриджская заметно постарела. По мнению критиков, Кейт Миддлтон плюнула на себя.
"Кейт теперь такая морщинистая! Это безумие!", "Кейт красива, но одевается, как старуха, большую часть времени", "Прекрасная, но выглядит гораздо старше своего возраста, такое ощущение, что ей уже перевалило за 50", – высказались британцы. При этом ряд фолловеров отметили, что Кейт Миддлтон сильно проигрывает во внешности Меган Маркл и выглядит рядом с ней особенно неухоженной.
Упрекнули Кейт Миддлтон и в излишней худобе. Герцогине посоветовали начать, наконец, хорошо питаться, а то "скоро совсем растает".
Напомним, Кейт Миддлтон – противница филлеров и любых уколов красоты, в отличие от Меган Маркл. Истинные поклонники отмечают, что даже с морщинками жена принца Уильяма выглядит естественно и замечательно.
Как писали "Дни.ру", ране Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям возглавили престижный рейтинг журнала Tatler. Герцог и герцогиня Кембриджские названы самыми влиятельными людьми года. А вот Меган Маркл с принцем Гарри не вошли даже в первую десятку.
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