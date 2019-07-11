"Веселье" исчезло из отношений": принцу Уильяму стало скучно с Кейт Миддлтон
Кейт и Уильям обменялись резкими словами во время их второго расставания в 2007 году. Когда их спросили о разрыве, Уильям просто сказал, что им нужно "найти свой путь" и "повзрослеть", но не раскрыл никакой дополнительной информации о причинах такого решения.
Однако теперь стало известно, что же повлияло на разлад Кейт Миддлтон и ее возлюбленного. Королевские корреспонденты Лора Коллинз, Кэти Николл и Йен Галлахер утверждают, что принц Уильям решил расстаться с избранницей в университете, потому что чувствовал, что "веселье" исчезло из отношений.
Кейт Миддлтон была в то время в отчаянии, поскольку верила, что они поженятся, передает Express.co.uk. Выходки Уильяма спустя всего несколько дней после их расставания еще больше разозлили ныне герцогиню Кембриджскую.
Дело в том, что принц Уильям был неоднократно замечен в лондонских ночных клубах с разными девушками. Однако Кейт Миддлтон избегала пристального внимания общественности и предпочитала помалкивать о неудачах в личной жизни.
Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились, когда учились в университете Сент-Эндрюс в Файфе в 2001-м. Их отношения расцвели в следующем году.
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