Новость о самоубийстве сильно задела Ксению Собчак

Телеведущая первым делом отметила, что эту новость быстро подхватят государственные СМИ. "Грустно", – призналась экс-ведущая "Дома-2".
Как стало известно, мужчина умер еще в конце июня, но только спустя пару недель история получила огласку. К слову, проживал он в Казахстане, в городе Актобе.
Удивительно, но накануне самоубийства Нагашибай посмотрел новый сериал от HBO "Чернобыль", который как раз посвящен страшной аварии. По словам дочери умершего, у мужчины во время просмотра наворачивались слезы из-за тяжелых воспоминаний.
"Жусупов был одним из первых солдат-запасников, мобилизованных в качестве ликвидаторов. Он работал непосредственно в четвертом блоке ЧАЭС, рядом с горящим реактором", – рассказал изданию "Актобе Таймс" глава общественной организации "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Бакитжан Сатов.
Он также поведал, что мужчина много лет безуспешно пытался получить квартиру от государства. Он стоял в очереди на жилье более десяти лет, а сам в это время с женой и детьми ютился в комнате общежития.
"Потом выяснилось, что его оттуда "убрали". Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения", – вспоминает Сатов.
Напомним, премьера мини-сериала "Чернобыль" совместного производства Великобритании и США состоялась 6 мая на канале HBO. "Коммунисты России" обратились в Роскомнадзор с требованием запретить доступ к ленте и обвинили ее создателей в клевете, сообщает Lenta.ru.
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