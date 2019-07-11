Появилось видео пафосного визита Зеленского в Чернобыль
Владимир Зеленский почему-то уверен, что Чернобыльская зона отчуждения станет "одной из точек роста новой Украины". Президент Незалежной объявил, что снял все запреты и теперь здесь можно гулять свободно.
На кадрах видео, опубликованного на YouTube-канале "Зе!Президент", украинский лидер возлагает цветы к Стене памяти мемориального комплекса "Героям Чернобыля". Сам Владимир Зеленский не упустил возможности и прогулялся по зоне отчуждения: он уверен, что теперь, когда завершено строительство нового саркофага, это безопасно.
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