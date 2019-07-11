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Общество

Появилось видео пафосного визита Зеленского в Чернобыль

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Визит Владимира Зеленского в Чернобыль обставили пафосно. Президент Украины после прогулки пригласил всех желающих посетить зону отчуждения.
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Владимир Зеленский почему-то уверен, что Чернобыльская зона отчуждения станет "одной из точек роста новой Украины". Президент Незалежной объявил, что снял все запреты и теперь здесь можно гулять свободно.

На кадрах видео, опубликованного на YouTube-канале "Зе!Президент", украинский лидер возлагает цветы к Стене памяти мемориального комплекса "Героям Чернобыля". Сам Владимир Зеленский не упустил возможности и прогулялся по зоне отчуждения: он уверен, что теперь, когда завершено строительство нового саркофага, это безопасно.

Автор: Андрей Евлампиев11 июля 2019, 16:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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