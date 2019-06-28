В Подмосковье похитили украшения стоимостью 150 тысяч рублей

В Пушкинском округе Московской области вор похитил ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
О произошедшем полицейским рассказала местная жительница. Злоумышленника уже задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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