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Происшествия

В Подмосковье похитили украшения стоимостью 150 тысяч рублей

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В Пушкинском округе Московской области вор похитил ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.

О произошедшем полицейским рассказала местная жительница. Злоумышленника уже задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Автор: Полина Крылова28 июня 2019, 13:37

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