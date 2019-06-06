Малышева отправила на свалку женщин после 50-ти
Елена Малышева раскрыла механизм истребления неугодных природе женщин после 50-ти. По словам телеведущей, дамы сами роют себе могилу.
"Способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха. Между тем он есть, поэтому сегодня во всех странах мира приняты специальные программы борьбы с лишним весом", – пояснила Малышева.
Телеведущая прокомментировала данные Роспотребнадзора: ведомство сообщило о том, что максимальный уровень ожирения наблюдается у жительниц России в возрасте 55-57 лет. Малышева убеждена, что ожирение — это природный механизм, который "уводит лишних людей из жизни". Телеведущая подчеркнула, что лишний вес повышает риск инфарктов, инсультов и рака.
У женщин, по словам Елены Малышевой, есть два пика ожирения: после родов и во время климакса, когда меняется гормональный статус. Она напомнила данные Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ утверждает, что ожирением страдают больше половины женщин после 45 лет.
Елена Малышева уточнила, что в сравнении с мужчинами у женщин меньше мышц, в которых находятся "фабрики по сжиганию жира" - митохондрии. Кроме того, набор веса в таком возрасте обусловлен недостатком мужского гормона тестостерона, который отлично сжигает жир, приводит пояснения ведущей телеканал "360".
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