Малышеву выставили против больной Бузовой

Поющая ведущая Ольга Бузова пришла на съемки развлекательного шоу "Студия СОЮЗ". Звезда скандально известного реалити призналась, что больна.

Ольга Бузова появилась под софитами в футболке и джинсах. Образ завершили безупречный макияж и укладка. Ее соперником на шоу выступил известный шоумен Александр Гудков. "Я так хотела попасть, так хотела придти, но, к сожалению, чуть-чуть приболела. Не переживайте, это не заразно..." – охрипшим голосом объявила Ольга Бузова, после чего вдруг бросилась на шею Александру Гудкову и начала кашлять ему прямо в лицо.

Тот вначале отстранился, а потом подыграл ей, не став вырываться. Да и сама Ольга к этому моменту уже просто обнимала его и улыбалась. Гудков нашелся с ответом. "Я работаю на Первом (канале. – Прим.ред.), у меня защита. У нас Малышева (Елена. – ведущая передач "Жить здоров!" и "Здоровье". – Прим.ред.) работает!" – объявил Александр Гудков, выставив свою коллегу против нездоровой Бузовой.

Ольга продолжила нападать на Александра. "Ты еще и выиграть хочешь? Ты знаешь, что у больной нельзя выигрывать?" – спросила у Гудкова Бузова. В студии зрители и ведущие одновременно покатились со смеху. Ольга, поняв оплошность, немедленно поправилась, что имела в виду не голову, а свою простуду.

"Зато сегодня единственная возможность, когда вы можете утверждать, что у Бузовой нет голоса. И это будет чистая правда", – заключила поющая ведущая. В ходе передачи Ольга исполнила свои песни, а также станцевала танец, придуманный специально под ее трек "Танцуй под Бузову". Причем компанию Ольге Бузовой составили ведущие и Александр Гудков. Кстати, они же в ходе шоу били участников током за коверканье текста и заставили их слушать новый шлягер Кая Метова.