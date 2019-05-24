Малышева отреагировала на слова расплакавшейся Рудковской

Яна Рудковская объявила о важном событии. Она даже не сдержала эмоций.

О важном событии в жизни Яна Рудковская объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Музыкальный продюсер обнародовала фотографию, на которой запечатлена с двумя привлекательными юношами. У обоих красные ленты через плечо с надписью "Выпускник-2019". "Выросли мальчики, а мама даже всплакнула на последнем звонке сегодня у выпускников школы -Андрея и Николая Батуриных ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила Яна Рудковская, отметив в посте хэштегом слова "гордая мама".

Подписчики немедленно отреагировали на сообщение музыкального продюсера. В том числе и знаменитости. "Красавцы", – коротко написала телеведущая Лера Кудрявцева. "Вау! Как один миг", – признался поп-король Филипп Киркоров. "Ого! Поздравляю! Удачи в новой взрослой жизни! ♥️", – пожелала певица Юлианна Караулова. "Какие у тебя симпатичные ребята 😍 поздравляю !!!! 🎉" – высказалась модель Елена Перминова.

Не осталась в стороне даже ведущая программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева. "Какие прекрасные парни!! Красивые оба. С независимостью и любовью в глазах", – подметила лицо Первого канала. Отметим, что старший, 17-летний Андрей, не является родным сыном Яны Рудковской. Об этом объявила она сама.

Настоящей матерью юноши является вторая жена Виктора Батурина Юлия Салтовец, предшественница Яны Рудковской. Несколько лет назад разразился скандал после того, как Салтовец заявила, будто сына из роддома украл Виктор Батурин, а Рудковскую обвинила в том, что та будто бы не давала ей общаться с сыном.

